Jakie perspektywy rodzi praca w Płocku?

Jak to!?

Czym dokładnie charakteryzuje się rynek pracy w Płocku? Jakich warunków zatrudnienia mogą spodziewać się kandydaci? W jakich zawodach najprędzej zdobędziemy pracę w Płocku? Gdzie najlepiej szukać ofert zatrudnienia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Rynek pracy w Płocku – kompleksowa analiza

Rynek pracy w Płocku zdecydowanie uznać można za przyjazny dla pracownika. Stosunkowo niska stopa bezrobocia, wynosząca na początku 2024 roku 5,4% (nieco tylko więcej niż ogólnokrajowa średnia), wraz z mnogością pojawiających się w ostatnim okresie ofert pracy pokazuje, że zatrudnienie można tu dość łatwo zdobyć niemalże w każdym sektorze. Fakt ten podkreśla także dość obfita ilość zawodów deficytowych odnotowywanych w raporcie Barometru Zawodów.

Kandydaci mogą liczyć tu także na godne warunki zatrudnienia, gdzie fundament relacji miedzy pracownikiem a pracodawcą każdorazowo określa umowa o pracę. Umowy cywilnoprawne, takie, jak na przykład umowa zlecenie czy umowa o dzieło, są tu dość rzadko spotykane. Na uwagę zasługują także relatywnie wysokie zarobki – średnie wynagrodzenie w Płocku w połowie ubiegłego roku wyniosło aż 7 430 złotych brutto, co stawiało miasto w czołówce najbardziej opłacalnych do pracy miast w Polsce.

Podkreślić należy, że pracodawcy w Płocku nie stronią od udzielania swoim pracownikom atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. W ich ramach wymienić będziemy mogli na przykład prywatną opiekę medyczną, systemy kafeteryjne, czy rozmaite kursy i szkolenia zawodowe, a w niektórych branżach nawet dodatkowe dni wolne od pracy. Większość dzisiejszych ogłoszeń o pracę zawiera także informacje o atrakcyjnych systemach premiowych, przejrzystej ścieżce kariery, czy realnej możliwości awansu w strukturze firmy.

Płock to nie tylko doskonałe miejsce dla rozwoju swojej kariery – wiele ofert dotyczy pracy dodatkowej, której głównymi beneficjentami są studenci i emeryci. Dużym powodzeniem cieszy się także praca zdalna, którą zdobyć możemy nie tylko w sektorze IT czy marketingu, ale również w sektorze finansowym, administracji, czy po prostu wszędzie tam, gdzie zakres obowiązków pozwala na wykonywanie ich w zaciszu domowym. Dogodną alternatywę dla obu trybów pracy może stanowić praca hybrydowa.

W jakich zawodach najłatwiej zdobyć zatrudnienie w Płocku?

Przy bieżącej stopie bezrobocia w Płocku i dynamice lokalnego rynku śmiało można stwierdzić, że zatrudnienie można tu zdobyć niemalże „od ręki” w każdej branży. Niemniej, publikowana przez Barometr Zawodów lista profesji deficytowych może nam wskazywać kierunki, które będą dla naj potencjalnie najkorzystniejsze.

Jak wynika z informacji przedstawionych w przywoływanym raporcie, bez większych trudności pracę w Płocku otrzymają pracownicy z sektora TSL (czyli transport, spedycja, logistyka). W ofertach najczęściej pojawiają się takie profesje jak kierowca kat. C, kierowca autobusu czy magazynier. Nie bez znaczenia jest także branża budowlana i produkcyjna, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu spawacza i elektryka.

i Autor: materiały prasowe

Osoby które dysponują odpowiednim wykształceniem wyższym, mogą postarać się o pracę w sektorze medycznym (lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny) czy w edukacji (przede wszystkim nauczyciele praktycznej nauki zawodu). Pozostałe profesje znajdują się w stanie względnej równowagi, zaś zawodów nadwyżkowych w praktyce nie notuje się wcale.

Płock – oferty pracy. Gdzie ich szukać?

Poszukując zatrudnienia w Płocku, do swojej dyspozycji będziemy mieli przynajmniej kilka możliwości. Wśród tradycyjnych metod wymieniać będziemy skorzystanie z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, czy udanie się do jednej z agencji zatrudnienia tymczasowego. W niektórych przypadkach dogodną możliwość może tworzyć osobiste udanie się do docelowego zakładu pracy i złożenie w nim swojego CV na ręce potencjalnego pracodawcy.

Niemniej, trzeba mieć świadomość faktu, że wyżej wskazane metody wcale nie należą do najskuteczniejszych. Zdecydowanie największą efektywnością cechuje się w tym zakresie skorzystanie z pomocy jednego z internetowych portali ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork.pl, gdzie najnowsze oferty pracy w Płocku pojawiają się ze zdecydowanie największą częstotliwością.

Artykuł sponsorowany