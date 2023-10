Kto może znaleźć pracę w Płocku? Perspektywy zatrudnienia

Potencjał miasta Płock wzmacnia lokalizacja - ulokowanie nieopodal większych ośrodków takich jak Warszawa czy Łódź pozwala nawiązać mocne relacje biznesowe. Z drugiej strony może nieco zmniejszyć pulę kandydatów, którzy poszukują lepszych perspektyw zawodowych w większych miastach. Mimo to praca w Płocku nadal jest dostępna dla specjalistów z różnych branż. Jakie to stanowiska? Jak wyglądają perspektywy zatrudnienia w Płocku?

Charakterystyka rynku pracy w Płocku i w powiecie

W przypadku Płocka i okolic mamy do czynienia z dużą dysproporcją pod względem charakterystyki rynku pracy. W samym mieście sytuacja jest dobra i od trzech miesięcy stabilna. Według danych GUS, w czerwcu 2023 roku w Płocku stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. To zbliżony wynik do wskaźnika w skali województwa mazowieckiego (4,0%) oraz całego kraju (5,0%).

Stopa bezrobocia jest znacznie wyższa, jeśli weźmiemy pod uwagę cały powiat płocki, ponieważ w tym samym okresie (czerwiec 2023 roku), wynosiła ona aż 10,4%. Jak widać, Płock zdecydowanie dominuje pod względem tworzonych miejsc pracy, a tym samym lepszych perspektyw w porównaniu z pobliskimi gminami.

Informacje Miejskiego Urzędu Pracy wskazują, że we wrześniu 2023 roku w powiecie było ogółem 3077 zarejestrowanych bezrobotnych. To o 40 osób mniej niż we wcześniejszym miesiącu. Jak do tej pory w całym roku 2023 roku najmniej bezrobotnych w powiecie w liczbie 3060 osób odnotowano w czerwcu.

W jakich zawodach brakuje osób do pracy w Płocku i okolicach?

Źródłem informacji na temat zawodów deficytowych w Płocku i w regionie są prognozy Barometru zawodów. Biorąc pod uwagę samo miasto, okazuje się, że na wielu stanowiskach obserwowany jest duży deficyt kandydatów. Mowa tu o zawodzie lekarza, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela przedmiotów zawodowych, pielęgniarkach i położnych, pracownikach służb mundurowych oraz spawaczach. Nieco mniejszy, ale nadal widoczny brak odpowiedniej liczby kandydatów w Płocku dotyczy stanowiska analityka, testera i operatora systemów teleinformatycznych, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, ratownika medycznego oraz samodzielnego księgowego. Jedynym zawodem, w którym istnieje nadwyżka chętnych do pracy, jest ekonomista.

Jeśli chodzi o powiat płocki, kwestia zawodów deficytowych ma nieco inny wygląd. Nie ma tutaj stanowisk z dużym brakiem kandydatów. Ogólny deficyt chętnych dotyczy zawodów takich jak:

filolodzy i tłumacze;

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych;

lekarze;

magazynierzy;

nauczyciele praktycznej nauki zawodu;

nauczyciele przedmiotów zawodowych;

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej;

pielęgniarki i położne;

psycholodzy i psychoterapeuci.

Z kolei dla całego powiatu wyłoniono dwa zawody nadwyżkowe, którymi są ekonomiści i nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego.

Chcąc określić najlepsze perspektywy zawodowe oraz stanowiska, na których najłatwiej znaleźć pracę, trzeba wziąć pod uwagę to, czy kandydat będzie szukać zatrudnienia w samym Płocku, czy w jego okolicach.

Najnowsze oferty pracy w Płocku - kogo dotyczą?

Kogo potrzebują aktualnie pracodawcy z Płocka? Na to pytanie można odpowiedzieć, przeglądając najnowsze oferty pracy publikowane dla tego miasta. Możemy w nich znaleźć ogłoszenia dla:

kuriera,

referenta,

inspektora,

księgowego,

kierownika robót,

specjalisty ds. obsługi klienta,

przedstawiciela handlowego,

spawacza,

specjalisty ds. marketingu,

higienistki stomatologicznej,

asystentki biura,

montera,

ślusarza,

elektryka,

kasjera,

robotnika ogólnobudowlanego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy również publikowane są aktualne oferty pracy. Wśród nich znajdziemy ogłoszenia m.in. dla:

montera konstrukcji stalowych (wynagrodzenie od 3 696 zł);

kucharza kuchni koreańskiej (wynagrodzenie od 4 250 zł);

pracownika fizycznego (wynagrodzenie od 3 600 zł);

szefa kuchni (wynagrodzenie od 6 000 zł);

elektromontera (wynagrodzenie od 4 200 zł);

szwaczki (wynagrodzenie od 3 600 zł);

fizjoterapeuty (wynagrodzenie od 4 670 zł).

Jak szukać pracy w Płocku?

Poszukiwanie pracy jest procesem, do którego trzeba się przygotować. W innym przypadku aplikacja wysłana przez kandydata może wtopić się w tłum pozostałych chętnych. Podstawą jest schludne i czytelne CV. Najlepiej zawrzeć w nim niezbędne informacje i opis doświadczenia nawiązujący do konkretnego stanowiska.

Kolejnym krokiem jest dotarcie do oferty pracy z Płocka. Przykładem miejsca, gdzie znajdziemy takie ogłoszenia, jest serwis GoWork.pl. Korzystając z niego, kandydaci mają dostęp do rozbudowanej wyszukiwarki, która sortuje oferty po wybranych kryteriach np. stanowisku, kategorii, trybie pracy, wymiarze etatu, a nawet po rodzaju umowy. Można też aplikować na kilka ogłoszeń naraz lub ustawić powiadomienie w momencie, kiedy w serwisie pojawi się ciekawa oferta.

Kandydaci rozglądający się za pracą w Płocku korzystają również z bazy Powiatowego Urzędu Pracy, śledzą media społecznościowe lokalnych grup i profile pracodawców, albo wysyłają dokumenty aplikacyjne bezpośrednio do firm prowadzących działalność w mieście.

