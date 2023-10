Coś spadło z nieba i uderzyło w dom! Rozwiązano tajemnicę niezidentyfikowanego przedmiotu

Quiz. Klasyki polskiego rapu. Jesteś pewien, że znasz te kawałki? 12/15 to obowiązek każdego miłośnika tej muzyki

Zalasewo. Rodzina zginęła od tłuczka do mięsa. Ogień zatarł wszystkie ślady

to straszne!

To się nie mieści w głowie!

Sprawa była bardzo interesująca, a że opinia publiczna dowiedziała się o tym zaraz po tym, jak pod Bydgoszczą odnaleziono rosyjski pocisk manewrujący, zelektryzowała wszystkich. Na pierwszy rzut oka trudno było zidentyfikować, co spadło na dom i dostało się do jego środka przez dach. Śledczy zatrudnili więc biegłych specjalistów, którzy przez kilka miesięcy szukali rozwiązania zagadki. Sprawa jest już jasna - na dom mieszkańca Rakowa spadł metalowy przedmiot, który okazał się… kołem zamachowym silnika od traktora. Nie była to jednak - jak stwierdzili eksperci - oryginalna część, ale samoróbka.

Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, bo prokuraturze nie udało się ustalić, do kogo należała część. Mieszkańcy małego Rakowa o wszystkim dowiedzieli się z mediów. To teraz w wiosce temat numer jeden. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że koło zamachowe silnika mogło polecieć tyle metrów w górę i spaść na dach?

Sonda Czy praca w policji jest niebezpieczna? Tak Nie Nie mam zdania na ten temat