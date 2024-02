FACTORY Poznań zasadziło świąteczne choinki z pasaży handlowych outletu na Wzgórzu Papieskim w Luboniu

łzy same cisną się do oczu

W ubiegłym roku, spośród dwunastu choinek przekazanych na Wzgórze Papieskie, przyjęło się aż dziewięć. W tym roku na popularne wśród mieszkańców tereny rekreacyjno – sportowe trafiło kolejnych dwanaście świątecznych drzewek. - Gdy kupujemy choinki do naszego outletu, zwracamy szczególną uwagę, by móc je później zasadzić w naturalnym środowisku. Mam ogromną nadzieję, że takim drobnymi akcjami zwracamy uwagę naszych klientów i mieszkańców na ważny problem ochrony środowiska naturalnego. Warto pamiętać o tym, że świąteczny czas generuje również miliony ton odpadów każdego roku. Jeśli zadbamy o nie, choć w części, w naszym otoczeniu, to globalnie przyniesie to ogromny efekt – mówi Agata Burzyńska, Site Marketing Coordinator w FACTORY Poznań z NEINVER.

FACTORY Poznań to popularne centrum outletowe w Wielkopolsce. Znajduje się w podpoznańskim Luboniu, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2. Wzgórze Papieskie powstało właśnie z ziemi odzyskanej podczas budowy dróg. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców, łączące wiele aktywności, sprzyjających aktywnemu trybowi życia i relaksowi, z parkiem z alejkami i ławkami do wypoczynku, zielonym labiryntem, łąką kwietną, siłownią pod chmurką, placem zabaw dla dzieci, miasteczkiem drogowym i specjalnym wybiegiem dla psów. W innych outletach FACTORY w Polsce choinki zostały zasadzone na terenach zielonych przy samych obiektach albo przetworzone w biomasę, aby wiosną, w zamian za każdą z nich, posadzone zostało nowe drzewo.

FACTORY Poznań to popularne centrum outletowe w Wielkopolsce, z szeroką ofertą marek lokalnych i światowych, w cenach zawsze obniżonych od 30% do 70% - mody dla kobiet, mężczyzn i dzieci, obuwia, akcesoriów, biżuterii czy artykułów dla domu. Centrum jest zlokalizowane w podpoznańskim Luboniu, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2. Na blisko 15 000 m² gromadzi 90 salonów outletowych takich marek, jak m.in. adidas, Nike, Calvin Klein, Marc O’Polo, Tommy Hilfiger, Guess, Levis, Lee, Pepe Jeans, Kazar, Venezia, Wittchen, Yes, W.Kruk, Tefal czy Smyk. Outlet posiada parking na 1200 samochodów.

i Autor: materiały prasowe FACTORY Poznań zasadziło świąteczne choinki z pasaży handlowych outletu na Wzgórzu Papieskim w Luboniu

Artykuł Sponsorowany