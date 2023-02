Horror w schronisku dla zwierząt! Martwe psy, straszne warunki. Kierownik aresztowany

Koszmar zwierząt w schronisku w Posadówku! Poważne zarzuty dla kierownika

Martwe psy i koty, straszne warunki, brudne kojce, wychudzone zwierzęta, brak dostępu do opieki weterynaryjnej, wystarczającej ilości ożywienia i wody, do tego świerzb i pchły, przerośnięte pazury utrudniające poruszanie się. Taki widok zastali 1 lutego policjanci z Komisariatu Policji we Lwówku, wolontariusze fundacji na rzecz ochrony praw zwierząt oraz służby weterynaryjne w schronisku dla zwierząt w Posadówku (Wielkopolskie). Poinformował o tym dziś, w piątek 10 lutego rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. Sytuacja w schronisku była wystarczającą podstawą do zatrzymania kierownika placówki na polecenie Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.

Hieronim W. prowadził schronisko grozy. Został aresztowany na polecenie prokuratury

Hieronim W. (46 l.) usłyszał zarzut szczególnie okrutnego znęcania się nad 47 psami. Nie przyznaje się do winy i nie złożył żadnych wyjaśnień. Policja zabezpieczyła dokumentację schroniska. Sprawa jest tak poważna, że mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, tak by uniemożliwić mu matactwo. Hieronimowi W. grozi do pięciu lat więzienia. Jak pomóc odebranym z Posadówka zwierzętom? Pomoc organizuje fundacja Mondo Cane, której strona na Facebooku jest widoczna w tym artykule.

