JUNGLE NIGHT w FACTORY Poznań. Tylko 5 godzin największej akcji rabatowej w Polsce już 16 maja

JUNGLE NIGHT jest organizowana w FACTORY Poznań dwa razy w roku – wiosną oraz jesienią i trwa zawsze jedynie 5 godzin. Dla klientów to czas największych okazji cenowych w roku, gdy w tak krótkim czasie centrum odwiedza podwójna liczba klientów. Na zakupy JUNGLE NIGHT przyjeżdżają całym rodzinami, grupami przyjaciół oraz indywidualnie. Zdarzają się i tacy poszukiwacze okazji, którzy pojawiają się w outlecie kilka godzin wcześniej, by zawczasu wybrać interesujące ich produkty.

Na zakupy w stylu JUNGLE w outlecie FACTORY Poznań zapraszają w tym roku m.in. Nike, Puma, 4F, Tommy Hilifger, Calvin Klein, Levi’s, Pepe Jeans, Converse, New Balance, Clarks, Desigual, Triumph, Change Lingerie, Gatta, czy Wittchen.

JUNGLE NIGHT z 50% rabatami od cen outletowych tylko 5 godzin. Poznaj szczegóły akcji

Mechanika akcji jest bardzo prosta. Marki, które zdecydowały się do niej przystąpić, oferują 50 procent rabatu od cen outletowych, jeśli klient zdecyduje się na zakup minimum 2 sztuk towarów w ich sklepie. Drugim kryterium może być próg cenowy, zamiast liczby sztuk na paragonie, ale te ustalają już indywidualnie poszczególne sklepy. Każda marka, biorąca udział w akcji, zostanie specjalnie oznaczona w stylu Jungle. Sklepy, które nie zdecydowały się na udział w JUNGLE NIGHT, zadbają o własne promocje. Akcja odbędzie się w czwartek 16 maja, od godz. 16.00 do 21.00.

W pasażach handlowych FACTORY Poznań tradycyjnie usłyszmy sety didżejskie na żywo. Przygotowano też zabawy dla dzieci, malowanie twarzy w stylu jungle, kawę, czy wodę z owocami dla uczestników akcji oraz specjalne dekoracje.

- Każda kolejna edycja JUNGLE NIGHT okazuje się zyskiwać na popularności. W ubiegłym sezonie, podczas jesiennej edycji, outlety FACTORY odwiedziło ponad 42 tysiące klientów w zaledwie 5 godzin, co przełożyło się na znaczące wzrosty sprzedaży. Na tak obfite zainteresowanie liczymy również w tym roku – mówi Klaudia Czyżak - Janyszko, Retail Manager NEINVER w Polsce i Niemczech, operatora outletów FACTORY. – W salonach outletowych zadbano o pełne półki towarów oraz wzmocnienie zespołów sprzedażowych. Cieszy nas, że to wyjątkowe wydarzenie jest z entuzjazmem przyjmowane przez naszych partnerów biznesowych i do każdej kolejnej edycji JUNGLE NIGHT dołącza większa ilość marek. Istotnym czynnikiem jest też niecodzienna atmosfera zakupów – dodaje Klaudia Czyżak - Janyszko.

Oferta i dojazd do FACTORY Poznań

FACTORY Poznań to popularne centrum outletowe w Wielkopolsce, z wyjątkową ofertą marek lokalnych i światowych, w cenach zawsze obniżonych od 30% do 70% - mody dla kobiet, mężczyzn i dzieci, obuwia, akcesoriów, biżuterii czy artykułów dla domu. Centrum jest zlokalizowane w podpoznańskim Luboniu, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 i dróg regionalnych, prowadzących do pobliskich miejscowości. Dojazd z centrum Poznania zajmuje tam ok. 20 minut. Do outletu prowadzi też sieć ścieżek rowerowych.

Na blisko 15 000 m² FACTORY Poznań gromadzi 90 salonów outletowych takich marek, jak m.in. adidas, Nike, Calvin Klein, Marc O’Polo, Tommy Hilfiger, Guess, Levis, Lee, Pepe Jeans, Kazar, Venezia, Wittchen, Yes, W.Kruk, Tefal czy Smyk.

FACTORY Poznań posiada pojemny parking na 800 samochodów, ładowarki dla aut elektrycznych oraz stacje rowerowe, a wewnątrz plac zabaw dla dzieci, pokój dla rodziców z dziećmi oraz strefy relaksu z punktami ładowania urządzeń elektrycznych.

Pełną listę marek biorących udział w JUNGLE NIGHT

