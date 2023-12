Kia Sportage wersja jubileuszowa z gratisowymi dodatkami - z salonu Delik Poznań

Niewiele jest w historii motoryzacji samochodów, których nazwa stała się oznaczeniem, a czasami nawet symbolem dla pewnego segmentu lub klasy aut. Potrzeba do tego bez wątpienia idealnie trafionej wizji, świetnej jakości wykonania, ciągłego wyprzedzania gustów i potrzeb klienteli i, co oczywiste, spektakularnej popularności. Tylko taki splot wydarzeń jest w stanie zapewnić danemu modelowi długowieczność. A bywa, że i historyczną nieśmiertelność.

i Autor: materiały prasowe

Bez wątpienia okres 30. lat obecności na rynku modelu Kia Sportage upoważnia do tego, by mówić o modelu doskonale zaprojektowanym i dopasowanym do gustów szerokiego grona klientów, w każdej z jego pięciu kolejnych odsłonach.

i Autor: materiały prasowe

- Nabywcy Kia Sportage od lat chwalą sobie świetną, dynamiczną i rozpoznawalną linię, bardzo pojemne i funkcjonalne wnętrze, trwałe i ekonomiczne jednostki napędowe – przypomina Łukasz Klimkowski – Specjalista ds. Sprzedaży w salonie firmy DELIK – Kia Sportage bardzo popularna stała się w Polsce począwszy od swojej trzeciej serii, która miała premierę w drugiej połowie roku 2010. Był to samochód zaprojektowany przez europejskiego speca od designu Petera Schreyera, odpowiedzialnego wcześniej za wygląd między innymi Audi TT i Volkswagena Golfa IV. W testach zderzeniowych Euro NCAP otrzymała komplet pięciu gwiazdek, podobnie jak w jeszcze bardziej surowym i restrykcyjnym teście amerykańskiego IIHS. Produkcja tej i każdej następnej wersji ulokowana została w ówcześnie najnowszej fabryce koncernu Kia, w słowackiej Żylinie. Dziś w naszym salonie prezentujemy już piątą generację Kii, niezmiennie produkowaną w tej samej fabryce. Model ten oczywiście czerpie garściami z tradycji i dorobku swoich poprzedników.

i Autor: materiały prasowe

Trzydzieści lat obecności na rynku, to przede wszystkim ciągły rozwój modelu Sportage i niesamowita kariera – od rynkowego „kopciuszka”, po miano europejskiego bestsellera. Od momentu debiutu auta w 1993 roku, znalazło ono ponad 7 mln nabywców. W Polsce przez pierwsze 9 miesięcy bieżącego roku sprzedano ponad 9,3 tys. sztuk Kii Sportage. To bezwzględnie najlepszy wynik, nie tylko w segmencie C-SUV, ale wśród wszystkich SUV-ów ogółem. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że Kia Sportage w czołówce rankingów sprzedaży w Polsce znajduje się od ponad 10 lat. Czy Sportage zasłużył już na miano symbolu w swojej klasie pojazdów? Niechże każdy oceni to sam.

i Autor: materiały prasowe

- Kia ma zatem co świętować! – podkreśla Łukasz Klimkowski – Z tej okazji marka zaprezentowała specjalną wersję Sportage’a na trzydziestolecie modelu. „Anniversary Edition” trafiła właśnie do naszego salonu w limitowanej serii, wzbogaconej o bardzo atrakcyjne elementy wyposażenia, w tym unikalny kolor lakieru o nazwie Wolf Grey, który szczególnie polecam, ponieważ doskonale współgra z pozostałymi detalami! Oczywiście „Anniversary Edition” będzie dostępna we wszystkich wersjach silnikowych o mocy od 150 do 265 KM. Co wyróżnia „Anniversary Edition”? Są to:

i Autor: materiały prasowe

czarne, błyszczące kontury na bocznych szybach i spojlerze,

nowe elementy dekoracyjne w ciemnym kolorze i chromowanym wykończeniu z przodu, z tyłu i z boku,

przyciemniane szyby,

nowe 19-calowe felgi aluminiowe w czarnym kolorze,

osłony podwozia w kolorze ciemnego chromu,

wspomniany, nowy lakier Wolf Grey (przy czym pozostaje w ofercie pięć innych, standardowych kolorów),

fotele z zamszu i ekologicznej skóry,

dodatki w nowym kolorze Midnight Green.

i Autor: materiały prasowe

Cennik wersji jubileuszowej obejmuje dopłatę w wysokości jedynie 10.000 zł, w stosunku do samochodu w wersji L. Za tą wartość każdy nabywca otrzymuje pakiet oryginalnego wyposażenia o rynkowej wartości 15.000 zł. Lakier Wolf Grey wymaga dopłaty w wysokości 2.900 zł.

i Autor: materiały prasowe

- Wersje limitowane w przeszłości dostarczane przez innych producentów miały to do siebie, że wraz z upływem czasu nabierały pewnej wartości kolekcjonerskiej – zauważa Łukasz Klimkowski – Kia Sportage od wielu lat znana jest z tego, że wraz z upływem czasu bardzo wolno traci na wartości. Praktycznie nie dotyczy jej problem wielu innych marek i modeli aut, o których zwykło się mawiać, że zaraz za bramą salonu tracą znaczący procent ze swojej wartości. Jestem pewien, że „Anniversary Edition” jeszcze lepiej poradzi sobie z upływem czasu. A teraz nabywca Kii otrzymuje, do wyboru, darmowy pakiet czterech przeglądów serwisowych lub pełne ubezpieczenie komunikacyjne na pierwszy rok użytkowania!

i Autor: materiały prasowe

Po szczegółową ofertę odpowiednio skonfigurowanego samochodu wraz z jego finansowaniem, np. w formie leasingu lub wynajmu długoterminowego oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym zapraszam serdecznie do salonu firmy DELIK w Przeźmierowie k. Poznania. Pracujemy dla Państwa w godz. 8.00-18.00 i w soboty w godz. 9.00-14.00. Zapraszam również do korzystania ze wszystkich kanałów komunikacji zaprezentowanych na naszej stronie internetowej: www.kia.delik.pl

i Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany