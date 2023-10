Jak głosował Poznań? Szczątkowe wyniki wyborów

Na godzinę 9:00 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała szczątkowe wyniki wyborów z okręgu numer 39. (Poznań, powiat poznański). Sprawdzono już 85 z 504 protokołów (16,87 proc.). A tak prezentują się wyniki:

Koalicja Obywatelska - 45,11 proc. Prawo i Sprawiedliwość - 19,10 proc. Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 14,99 proc. Lewica - 13,73 proc. Konfederacja - 5,64 proc. Bezpartyjni Samorządowcy - 1,43 proc.

Ogromna frekwencja w Poznaniu!

To, co jest ewidentnym sukcesem to frekwencja w tych wyborach. Po przeliczeniu pewnej części mandatów wiemy, że frekwencja w okręgu poznańskim wyniosła 81,48 proc. uprawnionych do głosowania! W powiecie poznańskim wyniosła nieprawdopodobne 85,62 proc. W Poznaniu 80,86 proc. To z pewnością będą jedne z najlepszych wyników w Polsce!

Wyniki wyborów w Polsce

Przed godziną 8:00 IPSOS dla TVN24, Polsat News i TVP INFO podał wyniki sondażowe late poll. Prezentują się one następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,6 procent (198 mandatów)

Koalicja Obywatelska – 31 proc. (161)

Trzecia Droga – 13,5 proc. (57)

Lewica – 8,6 proc. (30)

Konfederacja – 6,4 proc. (14)

Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc. (0)

Polska Jest Jedna – 1,3 proc. (0)

Inne – 0,2 proc. (0)

Frekwencja wyniosła 72,9 proc. Według tego podziału mandatów opozycja może liczyć na większość i 248 mandatów.