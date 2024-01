Ksiądz Mateusz N. molestował 13-letniego ministranta?! Chłopiec był też jego uczniem

Groził śmiercią organizatorom WOŚP! Nawiązał do zabójstwa Pawła Adamowicza

Ksiądz Mateusz był znanym i lubianym księdzem, a jego kariera w kościele była naprawdę imponująca. Był między innymi duszpasterzem akademickim w Poznaniu i wicedyrektorem Caritas. Brylował w mediach i z uśmiechem na ustach mówił o charytatywnej pomocy dla dzieci. W lipcu 2017 roku, jako bardzo młody ksiądz, został proboszczem parafii błogosławionej Jolanty w Kostrzynie. Uczył również religii w miejscowej szkole i opiekował się ministrantami. Niestety, na jaw wyszły okropne rzeczy, których ksiądz miał się dopuszczać właśnie wobec jednego z ministrantów.

Do poznańskiej kurii zgłosiła się mama 13-letniego chłopca, który opowiedział swoim rodzicom o zachowaniu księdza. Kuria zareagowała od razu. Zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie przez księdza do Prokuratury Rejonowej we Wrześni złożył delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży działający przy metropolicie poznańskim.

Jak poinformował media rzecznik Archidiecezji Poznańskiej, ks. Maciej Szczepaniak, ksiądz Mateusz N. został zwolniony z urzędu proboszcza w Kostrzynie. Nie pozwolono mu też dalej uczyć religii. Co ciekawe jednak umieszczono go w Domu Księży Emerytów w Poznaniu, gdzie pełnił obowiązki… dyrektora ośrodka.

Ruszył proces

W Sądzie Rejonowym we Wrześni właśnie ruszył proces księdza Mateusza N. Jak poinformował Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, ksiądz kilkukrotnie doprowadził 13-letniego chłopca do poddania się innym czynnościom seksualnym. Ks. Mateusz N. wykorzystał przy tym nadużycie stosunku zależności pomiędzy nauczycielem a uczniem, proboszczem a ministrantem. Oskarżony nie przyznaje się do winy, a w czasie śledztwa odmawiał składania wyjaśnień. Proces duszpasterza będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami.

