Wyjątkowe miejsce w Wielkopolsce. Tutaj znajduje się najczystsze jezioro w kraju

Najczystsze jezioro w Polsce

Zastanawialiście się kiedyś, jakie jezioro w Polsce jest najczystsze? Jakiś czas temu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił, że to jezioro powidzkie w Wielkopolsce. Tak stwierdzono po badaniu przejrzystości wody w zbiorniku tzw. metodą Secchiego.

Jezioro powidzkie najczystsze w Polsce. Tak wyglądała weryfikacja

Jezioro powidzkie jest najczystsze w Polsce. Badanie przejrzystości wody polega na opuszczaniu specjalnego czarno-białego krążka do wody. Dlatego trzeba dodać, że w Powidzu było go widać do głębokości 10,38 metra! Poza sztucznymi zbiornikami i jeziorami górskimi, to największa zaobserwowana, zmierzona w trakcie rutynowych pomiarów wartość w Polsce.

Ostatni rekord widzialności pochodził z września 2008 roku i wynosił 7,60 m. Tak więc jezioro powidzkie znacząco go jeszcze przebiło!

