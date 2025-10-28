Najlepsze miasto na jesienny city break. Ten kierunek rządzi. Jedna rzecz wyróżnia polskie miasto od innych

Brytyjski dziennik "The Sun" uznał Poznań za jedno z najbardziej atrakcyjnych i jednocześnie najtańszych miast w Europie na krótki, jesienny wypad. W artykule zaznaczono, że stolica Wielkopolski oferuje tanie loty, przystępne cenowo noclegi, lokalne specjały oraz wyjątkowe atrakcje.

Tanie loty i przystępne noclegi

Jak zauważa The Sun, do Poznania można dolecieć liniami Ryanair już za 13 funtów (około 68 zł) w jedną stronę. Ceny noclegów również są atrakcyjne – noc w atrakcyjnym hotelu kosztuje od 55 funtów (około 285 zł).

Dziennik podkreśla, że miasto jest kompaktowe i idealne do zwiedzania pieszo. Najlepiej rozpocząć spacer od Starego Rynku – serca Poznania, pełnego kolorowych kamienic kupieckich w stylu renesansowym. W samo południe warto zatrzymać się przy ratuszu, by zobaczyć słynne poznańskie koziołki, które codziennie wychodzą z wieży zegarowej.

Według The Sun, Poznań to prawdziwy raj dla smakoszy. Piwo w lokalnych pubach kosztuje średnio 2,87 funta (około 15 zł) za kufel, a filiżanka kawy to wydatek rzędu 2,80 funta (około 14,50 zł).

The Sun przypomina również, że aż 15 poznańskich restauracji znalazło się w tegorocznym przewodniku Michelin. Jedna z nich może pochwalić się gwiazdką Michelin i serwuje m.in. dorsza z kolendrą, ananasem i batatem. Degustacyjne menu z winem to już wydatek rzędu 90–120 funtów (około 465–620 zł), ale – jak zauważa brytyjski dziennik – warto pozwolić sobie na to kulinarne doświadczenie.

W podsumowaniu dziennik pisze, że Poznań to „świetny wybór na tani, jesienny city break” – łączy w sobie historię, kulturę, dobre jedzenie i niskie ceny.