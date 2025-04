Nieważne: wschód czy zachód. Wielkopolska ma wsparcie z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Powołanie specjalnego funduszu ma zmniejszyć skutki dekarbonizacji i związanych z nimi przemian gospodarczych czy społecznych. Takie wsparcie otrzymuje m.in. woj. wielkopolskie. Plany inwestycyjne dotyczące sprawiedliwej transformacji Wielkopolski obejmują trzy najważniejsze obszary: społeczeństwo, aktywizację zawodową i kwalifikacje, rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz środowisko i zrównoważoną infrastrukturę.

Społeczeństwo, aktywizacja zawodowa i kwalifikacje

Wsparcie z FST jest kierowane do pracowników z sektora wydobywczo-energetycznego. Dzięki niemu mogą się przekwalifikować i skorzystać z kształcenia zawodowego. Z FST jest współfinansowany m.in. projekt „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”, realizowany w ramach FEW, skierowany do osób dorosłych nieprowadzących działalności gospodarczej, uczących się lub pracujących w Wielkopolsce Wschodniej. Umożliwia podniesienie kompetencji i kwalifikacji z zakresu inteligentnych specjalizacji czy w obszarze zielonej gospodarki. Więcej na www.arrkonin.org. pl. Środki mają też wspomóc rozwój przedsiębiorczości młodzieży oraz kobiety, które chcą pracować, ale nie mają takiej możliwości m.in. ze względu na słaby dostęp do edukacji przedszkolnej i usług opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Na tle innych regionów Wielkopolska Zachodnia wyróżnia się wspieraniem przedszkoli z FST. Przykładem jest projekt „Gmina Słupca stawia na przedszkolaków! Poprawa jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego”, realizowany od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. To oferta zajęć dla 169 dzieci z terenu Gminy Słupca, doposażenia szkół i przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli. Z kolei w gminie Sompolno i tutejszym OPS od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2027 r. jest realizowany projekt „3-W – Wytchnienie Wielkopolski Wschodniej”. Oferuje on usługi społeczne i zdrowotne dla: 440 dzieci i młodzieży z deficytami zdrowotnymi oraz osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także ich 200 opiekunów faktycznych. Pomoc można otrzymać w Dziennym Centrum Wsparcia.

Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

Środki z Funduszu będą wspierać też nowo powstające firmy i inkubatory przedsiębiorczości, inwestycji (zwłaszcza w sektorze MŚP) w nowe technologie, cyfryzację, produkcję nowoczesnych maszyn, zastosowanie energooszczędnych technologii, rozwój elektronicznych usług publicznych i projekty badawczo-rozwojowe, w tym w zakresie rozwoju infrastruktury. Przedsięwzięcia związane z rozwojem innowacyjności i przedsiębiorczości – dotychczas zrealizowane lub będące w trakcie realizacji i dofinansowane z FST – wskazują na dominację małych projektów (do 1 mln zł dotacji). Są one realizowane przez sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, skoncentrowanych na inwestycjach w nowe, ekologiczne źródła energii i modernizację sprzętu związanego z wdrożeniem nowych usług.

Środowisko i zrównoważona infrastruktura

Planowane inwestycje z FST w Wielkopolsce obejmują też zeroemisyjny transport publiczny, infrastrukturę dla pojazdów zeroemisyjnych i ruchu nieemisyjnego, w tym budowę tras rowerowych. Środki z Funduszu pozwolą zrekultywować i zagospodarować obszary zdegradowane działalnością wydobywczą i zwiększyć zasoby wodne, ale też podnieść efektywność energetyczną budynków. W Koninie do 2027 r. jest realizowany projekt „KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. W mieście termomodernizacją objęto: żłobek, MOPR, bibliotekę publiczną, III LO im. Cypriana Kamila Norwida i Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisław Staszica. Fundusz wspiera też rozwój energetyki rozproszonej czy prosumenckiej, czego przykładem jest projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn”. Będzie on realizowany do 31 grudnia 2025 r. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii elektrycznej.

Wsparcie unijne to szansa na rozwój i niezwykłą przemianę całego regionu. Odwiedź najbliższy Punkt Informacji Funduszy Europejskich i zapytaj o ofertę dla siebie.

Zielony Konin

W ub.r. zakończyła się realizacja ciekawego projektu pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Jego celem było przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury. Prawie 6,3 mln zł wynosiło dofinansowanie od 3 państw w ramach funduszy EOG: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Dzięki temu mieszkańcy Konina mogą dziś korzystać z tężni, zielonych podwórek miejskich, 2 parków i zielonych korytarzy miejskich.

Na co w szczególności stawia Wielkopolska?

Szczególnie ważny dla Wielkopolski jest m.in. projekt „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”, realizowany od połowy marca br. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS). To przedsięwzięcie oferuje mieszkańcom bezpłatne szkolenia, doradztwo i programy rozwojowe. Od 2026 r. uruchomione zostaną granty, które samorządy będą mogły wykorzystać na utworzenie centrów wsparcia, świadczących np. interwencje kryzysowe czy pomoc profilaktyczną.

Szczegóły na www.arrtransformacja.org.pl.