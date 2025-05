Słynne, włoskie marki stale rozwijają kolekcje, wprowadzając sezonowe nowości i bestsellerowe modele, które cieszą się dużą popularnością wśród klientów na całym świecie – kobiet, mężczyzn i dzieci. Ich oferta słynie z szerokiej propozycji rajstop, legginsów, skarpet, bielizny oraz strojów kąpielowych. To idealne miejsce zarówno dla osób poszukujących klasyki, jak i tych, którzy chcą wyróżnić się modnymi dodatkami. W kolekcji sklepu można odnaleźć też piżamy i szlafroki. Wszystko w stylu włoskiej elegancji, łączącej wysoką jakość, funkcjonalność i wygodę.

i Autor: materiały prasowe Nowa Calzedonia, Intimissimi i Tezenis w FACTORY Poznań. Większy salon i więcej outletowych okazji

Salon Calzedonia, Intimissimi i Tezenis w FACTORY Poznań działa nieprzerwanie od 15 lat i w tym czasie zyskał grono lojalnych klientów. Rozbudowa była naturalnym krokiem wynikającym z coraz większego zainteresowania ofertą marek w popularnym outlecie, a także potrzeby stworzenia przestrzeni, odpowiadającej zarówno współczesnym standardom, jak i oczekiwaniom klientów. Nowy salon outletowy zapewnia maksymalny komfort zakupów oraz możliwość poznania pełnej oferty.

Salon outletowy w FACTORY Poznań został powiększony z 270 m.kw. do ponad 400 m.kw., zyskując nowoczesny i bardziej funkcjonalny wystrój, umożliwiający wprowadzenie większego asortymentu towarów i jeszcze lepszą ekspozycję kolekcji Calzedonii, Tezenis oraz Intimissimi. To zupełnie nowy koncept wnętrz, zgodny z najnowszym wizerunkiem marek – nowoczesny, przestronny, zapewniający maksimum pozytywnych doświadczeń zakupowych.

- Z przyjemnością obserwujemy, jak znane w świecie marki rozbudowują swoją ofertę w FACTORY Poznań, zachęcone do rozwoju przez wierne grono klientów i nowych sympatyków. Calzedonia, Intimissimi i Tezenis stanowią ważny punkt mocnego portfolio marek z ofertą bielizny i odzieży domowej w naszym centrum. Jestem przekonana, że klienci przyjmą tę nową odsłonę z ogromnym entuzjazmem – mówi Agata Burzyńska z FACTORY Poznań.

Zakupowe szaleństwo w FACTORY Poznań

FACTORY Poznań to popularne centrum outletowe, mieszczące się w podpoznańskim Luboniu. Ofertę outletu stanowią lokalne i światowe marki niemal wszystkich kategorii, dostępne w stale obniżonych cenach od 30% do 70% - od ubrań i obuwia dla kobiet, mężczyzn i dzieci, przez kosmetyki, bieliznę i biżuterię, po artykuły podróżne, akcesoria i produkty dla domu. Propozycję zakupową outletu wyróżniają liczne salony z ofertą sportowo - outdoorową i dżinsem. Pełną ofertę marek, dostępnych w FACTORY Poznań, poznasz tutaj: Sprawdź

Dojazd do FACTORY Poznań jest bardzo prosty. To centrum położone w podpoznańskim Luboniu, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 i licznych dróg regionalnych, dzięki czemu odwiedzają je nie tylko mieszkańcy Poznania, ale też wielu innych miejscowości. Dojazd z centrum stolicy Wielkopolski zajmuje tam niewiele ponad 20 minut. Do FACTORY prowadzi też sieć ścieżek rowerowych.

Na kierowców jadących do FACTORY czeka 800 miejsc parkingowych i ładowarki do aut elektrycznych. Są też stacje rowerowe mieszczące łącznie 50 jednośladów.

