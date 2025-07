Nowy smartfon bez przepłacania? Sprawdź, co oferuje Luxtrade i dlaczego warto kupować właśnie tu

Jakość, której możesz zaufać

W Luxtrade każdy smartfon przechodzi 22-punktową kontrolę techniczną i wizualną. Jeśli urządzenie nie spełnia wysokich standardów – nie trafia do sprzedaży. Wszystkie modele pochodzą z europejskiej dystrybucji i mają funkcje przeznaczone dla użytkowników w Polsce.

Oszczędność i ekologia w jednym

Urządzenia z Luxtrade są nawet do 60% tańsze niż ich nowe odpowiedniki. To nie tylko sposób na realną oszczędność, ale też wybór odpowiedzialny – recykling telefonów zmniejsza ilość elektroodpadów i wpływa korzystnie na środowisko.

Dziewięć salonów – ekspercka pomoc i wygodny odbiór

Luxtrade prowadzi sprzedaż zarówno online, jak i stacjonarnie – w aż dziewięciu salonach w Polsce:Bielsko-Biała, Cieszyn, Katowice, Kielce, Kraków, Poznań, Tychy, Wrocław i Łódź.Na miejscu można odebrać zamówienie, przetestować urządzenie oraz uzyskać pomoc konsultanta. Klienci online mają możliwość weryfikacji towaru przy odbiorze – to gwarancja komfortu i zaufania.

Nie tylko telefony

Oferta Luxtrade obejmuje nie tylko iPhone’y i smartfony Samsung w różnych wersjach. W sprzedaży dostępne są także:

smartwatche Apple,

etui, szkła ochronne, kable, ładowarki, uchwyty samochodowe.

To wygodne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą kompleksowo wyposażyć się w jednym miejscu – bez szukania dodatków w innych sklepach.

Sprzedaj swój sprzęt – szybko i bezpiecznie

Luxtrade oferuje także możliwość sprzedaży starego urządzenia. Wystarczy wypełnić formularz online, wysłać sprzęt za darmo lub dostarczyć go do salonu. Usługa Buyback stacjonarnie dostępna jest w salonach iMad Sp. z o.o. w:Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

Sprawdzona marka, której zaufały tysiące

Luxtrade to największa re-commerce’owa sieć w Polsce. Ponad 100 000 zadowolonych klientów, doświadczenie od 2017 roku, elastyczne formy płatności, program trade‑in i wygodne raty – to wszystko sprawia, że wybór Luxtrade to pewność, wygoda i realna oszczędność. Odwiedź nasz salon w Poznaniu przy ul. Smarzewskiego 45. Więcej informacji na stronie internetowej i Facebooku.