Początek majówki przy ryku silników. Za nami Speed Day na Torze Poznań

Speed Day na Torze Poznań

Speed Day to zajęcia dla każdego motocyklisty, niezależnie od poziomu zaawansowania. To doskonała okazja, by nauczyć się dobrze jeździć lub poprawić swoje umiejętności w kontrolowanych warunkach. To także pierwszy krok do sportu motocyklowego.

Lokalizacja wydarzenia nie była przypadkowa. Tor Poznań spełnia rygorystyczne wymagania homologacyjne egzekwowane przez europejską federacją motocyklową FIM Europe, dzięki czemu uczestnicy Speed Day mogli szlifować umiejętności w bezpiecznych warunkach. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała wykwalifikowana kadra posiadająca uprawnienia krajowe oraz światowe.

Gościem specjalnym Speed Day był Bartosz Zmarzlik, pięciokrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, który pokazał, że potrafi odnaleźć się także w innej dyscyplinie, a jazda torowa sprawia mu ogromną frajdę.

Na miejscu była również obecna ekipa Radia ESKA, która zagwarantowała dobrą zabawę wszystkim uczestnikom Speed Day. Zobaczcie relację!

Jak wygląda Speed Day i kto może wziąć w nim udział?

Aby wziąć udział w Speed Day, należy spełnić kilka wymagań:

Sprawny i bezpieczny motocykl emitujący nie więcej niż 98 dB/A wg norm pomiaru.

Kombinezon jedno lub dwu częściowy (dopuszczalny strój tekstylny z ochraniaczami), atestowany kask, odpowiednie obuwie i rękawiczki.

Posiadać lub zdać egzamin na Moto Kartę.

Uczestnicy dzieleni są na 4 grupy w zależności od stopnia zaawansowania oraz uzyskiwanych czasów jednego okrążenia. Osoby, które są po raz pierwszy na szkoleniu, kwalifikowane są do grupy początkującej. W trakcie zajęć możliwa jest zmiana grup, zarówno „w górę”, jak i „w dół”. Każdorazowo jest to potwierdzane przez Instruktora.

Dla początkujących uczestników w 3 pierwszych sesjach oferowana jest jazda z instruktorem. Po zjeździe z sesji spotykają się z Instruktorem, który wskazuje elementy jazdy, które powinny ulec poprawie podczas kolejnej sesji. Popołudniowe sesje są już przeznaczone do samodzielnej jazdy, można wtedy szlifować i doskonalić wcześniej zdobytą wiedzę czy umiejętności.

i Autor: mat. prasowe Speed Day na Torze Poznań

Artykuł sponsorowany