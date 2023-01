Brutalnie napadli na 13-latka. Chcieli go zgwałcić metalowym kijem. Wszystko nagrywali telefonem

Prawdziwy koszmar rozegrał się we wtorek, 3 stycznia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie. Po godzinie 18 czterech 17-letnich chłopców próbowało zgwałcić 13-latka metalowym kijem. Działali bardzo brutalnie. Podstępem zwabili chłopca do jednego z pomieszczeń w ośrodku, jeden z nastolatków trzymał drzwi, drugi całe zajście nagrywał telefonem komórkowym. Dwóch pozostałych próbowało zmusić chłopca, by ten się rozebrał, a następnie zgwałcić go metalowym kijem z plastikową końcówką.

O sprawie, jako pierwszy poinformował lokalny portal moje-gniezno.pl. Chłopczyk obawiał się brutalnych oprawców, nie zgłosił sprawy opiekunowi. Wszystko wyszło na jaw, gdy film dotarł do 13-letniego kolegi chłopca i kilku innych osób. To on o całym zajściu powiadomił pracowników ośrodka. Policję jednak powiadomiono dopiero następnego dnia.

Z ustaleń portalu wynika, że w ośrodku była tylko jedna opiekunka, która nie chciała spłoszyć sprawców. W ośrodku przebywało wówczas 40 podopiecznych.

W środę 4, stycznia sprawą zajęła się policja. Śledczy zabezpieczyli telefony komórkowe sprawców, odzież oraz bieliznę. Trzech sprawców przewieziono na komendę, czwarty zniknął z ośrodka.

W czwartek, 5 stycznia, w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie przeprowadzono czynności w tej sprawie. Prokurator przesłuchał 13-latka w obecności psychologa. Jak twierdzi chłopiec znęcano się nad nim od września 2022 roku, czyli od momentu, gdy trafił do ośrodka. Chłopczyk został objęty pomocą psychologiczną, ponieważ jego stan znacznie się pogorszył po całym zajściu.

Decyzją prokuratury, 15 latkowie pozostaną na wolności, jednak zostali objęci dozorem policyjnym. Sprawy nie chce komentować prokuratura. Jak przekazał w rozmowie z wp.pl, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak - z uwagi na dobro śledztwa sprawa nie będzie komentowana. Prokuratura nie potwierdza także informacji podawanych przez lokalne media. Jak zapewnia prokurator Wawrzyniak, stosowny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany w poniedziałek.

