Poznań. Wyrok za dwukrotny gwałt na 6-latku

Karol K. to ostatni z grona trzech mężczyzn, który usłyszał wyrok za molestowanie i dwukrotne zgwałcenie 6-latka - informuje Radio Poznań. To był już trzeci proces oskarżonego, po tym jak raz został skazany, a raz uniewinniony. Tym razem przed sądem w Poznaniu usłyszał karę 10 lat więzienia, choć nadal przebywa na wolności - wyrok nie jest prawomocny.

Jak informuje "Głos Wielkopolski", gwałtów na chłopczyku, mieszkańcu powiatu poznańskiego, dopuszczali się w latach 2014-2016 również ojciec dziecka Wojciech K. i drugi z jego kolegów, Marcin W. Obaj usłyszeli za to wyroki, odpowiednio, 15 i 12 lat więzienia - są prawomocne. Pierwsze informacje o koszmarze chłopca pojawiły się w 2013 r., gdy zdarzały mu się napady agresji i niekontrolowane oddawanie kału. To było jednak za mało, żeby postawić zarzuty jego oprawcom. Udało się to dopiero 4 lata później, gdy na polecenie prokuratury policja zatrzymała wszystkich mężczyzn.