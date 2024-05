i Autor: Shutterstock Kobieta i mężczyzna z zagranicy zostali przyłapani na uprawianiu seksu nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, zdj. ilustracyjne

Wszystko w biały dzień

Miłosne igraszki nad jeziorem! Para nie miała nawet ubrań. To miejsce wypoczynku rodzin z dziećmi

Seks nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Oddającą się miłosnym uniesieniom parę zauważył we wtorek, 14 maja, świadek zdarzenia i zrobił zdjęcie. Kobieta i mężczyzna byli zupełnie nadzy, mimo że do zdarzenia doszło w biały dzień. Cała sytuacja jest o tyle bulwersująca, że Jezioro Strzeszyńskie to miejsce, nad którym pojawia się dużo rodzin z dziećmi.