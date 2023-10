"Poranek kojota" czy "Chłopaki nie płaczą"? Rozróżniasz kultowe komedie?

"Poranek kojota" i "Chłopaki nie płaczą" to kultowe komedie, które pojawiły się w kinach na początku XXI wieku, niemal jedna po drugiej. Mimo iż od ich premiery minęło ponad 20 lat to ciągle mają wielu fanów, którzy mogą je oglądać w nieskończoność. W obu filmach było wiele zabawnych scen, które do dzisiaj są przypominane i wykorzystywane w życiu codziennym.

Zdarza się jednak, że "Poranek kojota" i "Chłopaki nie płaczą" są ze sobą mylone. Fabuła filmów jest podobna więc nietrudno pomylić niektóre postaci czy historie. Mamy więc dla was quiz na temat wiedzy z tych filmów. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi fani, choć i to nie będzie proste.

Quiz. "Poranek kojota" czy "Chłopaki nie płaczą"?

Quiz. "Poranek kojota" czy "Chłopaki nie płaczą"? Wiele osób myli te komedie Pytanie 1 z 10 Który film miał premierę jako pierwszy? Poranek kojota Chłopaki nie płaczą Dalej