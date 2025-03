Rozwijaj się i zdobądź zawód przyszłości

Prokurator ujawnia nowe ustalenia w sprawie koszmaru w Obrzycku. Dlaczego doszło do tragedii?

W woj. wielkopolskim powstaną trzy Branżowe Centra Umiejętności (BCU). Przeznaczono na to blisko 35 mln zł. Nowoczesne placówki będą kształciły wysoko wykwalifikowane kadry w dziedzinach mechanizacji rolnictwa (powiat kaliski), piekarstwie (miasto Poznań) i przemyśle drzewnym (diecezja kaliska). Docelowo w całej Polsce powstanie aż 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

Czym są BCU?

BCU to nowość w systemie oświaty. Uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego. BCU łączą działania szkół, uczelni i pracodawców. To zaawansowane technologicznie placówki. Powstają przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i specjalizują się w danej branży. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa działające w dziedzinie gospodarki, w której kształci BCU.

BCU będą prowadziły cztery rodzaje działalności:

branżowe szkolenia zawodowe dla uczniów i studentów, firmowane i certyfikowane przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie,

przygotowanie nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskanie kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się,

kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji sektorowej,

egzaminy zawodowe i prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych,

szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu,

wspieranie współpracy szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,

innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,

doradztwo zawodowe dla uczniów oraz aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Mechanizacja rolnictwa w Liskowie

Tutejsze BCU działa w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Przy Zespole Szkół powstały dwie nowoczesne hale warsztatowo-garażowa oraz dydaktyczno-wystawowa, czyli łącznie ponad 1600 mkw. przestrzeni dydaktycznej. Hale wyposażono w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne – od symulatorów, stacji referencyjnych, systemów nawigacji oraz automatycznego i autonomicznego prowadzenia po nowoczesne pojazdy i maszyny rolnicze. Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość pozwala na symulację pracy, ale kompetencje zawodowe są też kształtowane w rzeczywistych warunkach. Oferta BCU skierowana jest do uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz osób dorosłych chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe czy przekwalifikować się.

i Autor: Shutterstock Zdobądź zawód przyszłości

Piekarze i cukiernicy z Poznania

W styczniu tego roku przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich przy ul. Warzywnej otwarto Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa. Kształci w zawodzie piekarza lub cukiernika. Okazuje się bowiem, że rośnie popyt na zdrowe pieczywo i wyroby cukiernicze, ale brakuje wykwalifikowanej kadry w branży piekarskiej. W tym Branżowym Centrum Umiejętności mają odbywać się szkolenia prowadzone przez rzemieślników oraz wykwalifikowanych nauczycieli.

To miejsce dla osób, które chcą rozwinąć nabyte już umiejętności oraz dla tych, którzy dopiero przygodę z piekarstwem rozpoczynają. Jego celem będzie kształcenie umiejętności zawodowych młodzieży, osób dorosłych, nauczycieli i studentów, podczas praktycznych warsztatów. Poznańskie Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zakupiło do BCU specjalistyczne wyposażenie pracowni piekarstwa, meble oraz sprzęt komputerowy. Są tu piece piekarskie, komora fermentacyjna, dzielarka kęsów ciasta, ubijarka planetarną, miesiarka, krajalnice do chleba czy kilkanaście robotów kitchen aid.

Lokalizacja centrum nie jest przypadkowa, zostało połączone z gmachem szkoły, która kształci w zawodach związanych z przemysłem spożywczym.

W Kaliszu wkrótce startuje BCU zajmujące się przygotowaniem kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki leśnej. Osoby młode i dorosłe pragnące nabyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe kształcić się tu będą w zakresie technologii drewna. Branżowego Centrum Umiejętności powstaje staraniem Diecezji Kaliskiej we współpracy diecezji Kaliskiej we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego

Weź udział w konkursie WorldSkills

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. W tym roku rywalizacja odbywa się w konkurencjach: Meblarstwo, Stolarstwo, Technologia mody, Odnawialne źródła energii (OZE), Piekarstwo, Frezowanie CNC, Mechatronika, Przemysł 4.0, Fryzjerstwo, Budownictwo cyfrowe/BIM, Obsługa gości hotelowych, Instalacje sanitarne i grzewcze, Gotowanie, Cukiernictwo, Integracja robotów przemysłowych, Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych, Układanie płytek ściennych i podłogowych, Tynkowanie i systemy suchej zabudowy, Malowanie i dekorowanie, Inżynieria mechaniczna CAD. Zarejestrować się można przez stronę internetową worldskillspoland.org.pl. Finaliści zawalczą o udział w międzynarodowym konkursie WorldSkills Shanghai 2026.

O wszystkie interesujące cię informacje możesz prosić w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.