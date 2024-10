Rusza Jungle Night w outlecie FACTORY Poznań. To największa akcja sprzedażowa w Polsce

Jungle Night to autorska akcja NEINVER, wiodącego inwestora, dewelopera i zarządcy centrów outletowych w Europie. Swoim zasięgiem obejmuje sześć krajów europejskich, gdzie obecne są centra z portfolio firmy. Organizowana jest tylko dwa razy w roku – wiosną oraz jesienią, bijąc rekordy frekwencyjne i sprzedażowe w czasie zaledwie jednego dnia.

Poznaj zasady Jungle Night - największej akcji sprzedażowej w kalendarzu FACTORY Poznań

Zasady akcji są proste. Klienci zyskują możliwość zakupów z 50-procentowym rabatem od cen outletowych, jeśli zdecydują się na zakup dwóch sztuk towarów, albo przekroczą minimalny próg kwotowy. Z uwagi na rekordowe zainteresowanie klientów, outlet będzie tego dnia otwarty o godzinę dłużej, a cała akcja potrwa od godz. 16.00 do 22.00.

W jesiennej edycji Jungle Night w FACTORY Poznań wezmą udział m.in. adidas, Puma, Levi’s, Lacoste, Calzedonia, Change Lingerie, Pepe Jeans, Guess, Desigual, Tefal, Converse, Ecco, Clarks Shoes, JACK&JONES, Wittchen, Dajar i wiele innych. Na witrynie każdego z salonów biorących udział w Jungle Night, klienci odnajdą specjalne oznaczenia. Pełną listę marek sprawdzić można na stronach internetowych FACTORY.

Sprawdź listę marek na Jungle Night w FACTORY: KLIKNIJ TUTAJ.

- Jungle Night w outletach FACTORY to dzisiaj już bardzo dobrze rozpoznawalna, najbardziej intensywna akcja sprzedażowa na polskim rynku. Podczas wiosennej edycji nasze centra odwiedziło ponad 50 procent klientów więcej, a wartość sprzedaży wzrosła o 70 procent, dlatego zdecydowaliśmy, że tym razem Jungle Night potrwa o godzinę dłużej. To czas wyjątkowego polowania na okazje dla klientów, ale również dzień rekordów sprzedażowych i frekwencyjnych dla najemców FACTORY. Pamiętajmy, że zakupy to nie tylko zaspokajanie naszych potrzeb, ale i emocje, a Jungle Night dostarcza ich w naprawdę obfitej dawce – mówi Klaudia Czyżak- Janyszko, Retail Manager Poland&Germany w NEINVER.

Jungle Night w FACTORY Poznań: Czwartek 17 października 2024, od godz. 16.00 do 22.00

FACTORY Poznań to popularne centrum outletowe w Wielkopolsce, z wyjątkową ofertą marek lokalnych i światowych, w cenach zawsze obniżonych od 30% do 70% - mody dla kobiet, mężczyzn i dzieci, z mocną reprezentacją marek sportowych i outdoorowych, obuwia, akcesoriów, biżuterii czy artykułów dla domu. Centrum jest zlokalizowane w podpoznańskim Luboniu, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 i dróg regionalnych, prowadzących do pobliskich miejscowości. Dojazd z centrum Poznania zajmuje tam ok. 20 minut. Do outletu prowadzi też sieć ścieżek rowerowych.

FACTORY Poznań posiada pojemny parking na 800 samochodów, ładowarki dla aut elektrycznych oraz stacje rowerowe, a wewnątrz plac zabaw dla dzieci, pokój dla rodziców z dziećmi oraz strefy relaksu z punktami ładowania urządzeń elektrycznych.

Materiał Sponsorowany