Startuje Jungle Night w FACTORY Poznań, czyli wieczór 50% rabatów od cen outletowych

FACTORY Poznań to popularne centrum outletowe wśród mieszkańców Wielkopolski i turystów, należące do największej sieci obiektów tego formatu w kraju. Na klientów czekają tam salony outletowe wiodących marek premium i średniego segmentu w stale obniżonych cenach do nawet 70%. Podczas Jungle Night zyskają dodatkowe 50% rabaty.

i Autor: Factory/ Materiały prasowe

W FACTORY Poznań odnajdziesz bogatą propozycję mody dla kobiet, mężczyzn i dzieci, sklepy z obuwiem, akcesoriami czy artykułami podróżnymi, a także salony outletowe z bielizną, biżuterią i zegarkami oraz artykułami dla domu. Mocnym punktem oferty FACTORY Poznań są sklepy dla miłośników sportu oraz ubrań dżinsowych. To ponad 200 marek światowych i lokalnych, uwielbianych przez poszukujących zakupowych okazji. Do tego kawiarnie i restauracje na chwilę przerwy w zakupowych szaleństwach.

Odwiedź sklepy FACTORY Poznań: Zobacz

i Autor: Factory/ Materiały prasowe

Jungle Night łączy możliwość zaspokajania potrzeb zakupowych w rytmie najbardziej atrakcyjnych cen w roku, mocnej oferty topowych marek oraz emocji towarzyszących poszukiwaniu i zdobywaniu okazji. Organizowane jest w sześciu krajach europejskich, w tym w Polsce.

Przygotuj się na wieczór zakupów. Poznaj zasady Jungle Night w FACTORY

Zasady Jungle Night są bardzo proste. Wszystkie sklepy, które zadeklarowały udział w akcji, oznaczone będą specjalnym znakiem Jungle Night. Oznacza to możliwość zrobienia zakupów z 50% rabatem od cen outletowych, przy zakupie minimum dwóch towarów lub przekraczając określony próg cenowy. Decyduje o tym indywidualnie każda z marek.

W FACTORY Poznań Jungle Night odbędzie się w czwartek 16 października, a lista marek, biorących udział w akcji zostanie ujawniona na stronach internetowych FACTORY na pięć dni przed finałem - 11 października.

Poznaj marki biorące udział w Jungle Night: Zobacz

i Autor: Factory/ Materiały prasowe

W tym dniu FACTORY Poznań będzie otwarte o godzinę dłużej. Jungle Night tradycyjnie potrwa tylko sześć godzin: od 16.00 do 22.00. Na miejscu spodziewajcie się wyjątkowej atmosfery - setów dj’skich na żywo i wystroju w stylu Jungle.

i Autor: Factory/ Materiały prasowe

Jak dojechać do FACTORY Poznań

FACTORY Poznań mieści się w podpoznańskim Luboniu, tuż przy wjeździe na autostradę A2, z bezpośrednim dostępem do szybkich dróg regionalnych. Na kierowców czekają tam pojemne parkingi, a na rowerzystów stacje rowerowe. Są też ładowarki dla elektryków.

Sprawdź lokalizację FACTORY Poznań: Zobacz

Artykuł sponsorowany