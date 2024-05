Zawisła na płocie i urodziła! Dramatyczna akcja ratunkowa. Strażacy robili wszystko, co w ich mocy

Koszmar trwa od trzech lat

Mieszkańcy żyją w ciągłym strachu. Tomasz M. grasuje po osiedlu, budząc przerażenie. Zaczepia przechodniów, wchodzi do mieszkań i sklepów, prosząc o papierosa lub kawę. Problem zaczyna się w momencie, gdy ktoś odmówi. Wtedy mężczyzna staje się agresywny. Były też sytuacje, że groził nożem. Na szczęście nikomu nie zrobił krzywdy.

Jak informuje "Głos Wielkopolski", horror mieszkańców Podolan trwa od około trzech lat. W tym czasie wielokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.

- Mężczyzna wszedł do mieszkania około 20-letniego chłopaka. Wszedł tam i go przetrzymywał. Przyjechała policja i go zatrzymała - relacjonuje w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Artur Kosonowski, członek rady i zarządu osiedla Podolany.

W 2022 roku, po tym jak groził pracownikowi sklepu spożywczego, Tomasz M. trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Do sądu trafił też akt oskarżenia. Przez jakiś czas był spokój, jednak agresywny mężczyzna wrócił "na stare śmieci" i koszmar zaczął się od nowa. 41-latek został m.in. zatrzymany w styczniu, gdy na ul. Strzeszyńskiej kierował pod adresem innej osoby groźby karalne.

Mieszkańcom pozostaje ostrożność i cierpliwość

Mieszkańcy Podolan często opisują niebezpieczne sytuacje z udziałem Tomasza M. na osiedlowej grupie w mediach społecznościowych. Według ich relacji, mężczyzna awanturuje się w autobusach, sklepach, zagląda ludziom na posesje, a nawet... bije się z biletomatami.

Policja potwierdza, że wie o problemie, jednak niewiele może zrobić bez decyzji prokuratora. Sprawa jest w toku, agresywny mężczyzna pozostaje bezkarny, a mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Rozwiązaniem problemu mogłoby być m.in. ubezwłasnowolnienie mężczyzny i skierowanie go na leczenie. Jednak rodzina nie zamierza tego zrobić. Mieszkańcom pozostaje więc zachowanie ostrożności i wzywanie policji w sytuacji, gdy dochodzi do niebezpiecznych zachowań mężczyzny. To jednak wciąż nie rozwiązuje problemu.

