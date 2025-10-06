Tysiące ubrań i super promocje czekają. Nowy VIVE Profit w Poznaniu już otwarty!

Nowa przestrzeń dla łowców modowych okazji

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią pytanie: „W co się ubrać?”. Odpowiedź na to znajdziesz w nowym sklepie VIVE Profit, gdzie czekają kurtki, płaszcze, swetry i wiele innych propozycji na chłodniejsze dni. Klienci znajdą tu szeroki wybór odzieży w świetnym stanie, często nawet z metkami znanych marek. To idealna okazja, by odświeżyć garderobę w duchu odpowiedzialnej mody i stworzyć stylizacje pełne charakteru.

Oferta nie ogranicza się jednak wyłącznie do ubrań. Na klientów czekają również buty, torebki, perfumy, książki, artykuły domowe i specjalna strefa VIVE BOX z produktami różnego rodzaju. Ta różnorodność sprawia, że zakupy w VIVE Profit to coś więcej niż tylko uzupełnianie szafy – to prawdziwe odkrywanie nowych możliwości.

i Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Promocje, nowy towar i perełki vintage

Jednym z największych atutów nowego sklepu jest cykliczna wymiana asortymentu. W każdy czwartek na półkach pojawia się nowy towar, dzięki czemu warto zaglądać tu regularnie. Z kolei środy to wyjątkowe dni wyprzedażowe, podczas których można upolować wymarzone rzeczy w jeszcze lepszych cenach.

To miejsce, które przyciągnie zarówno miłośników perełek vintage, jak i osoby szukające wysokiej jakości odzieży w przystępnych cenach. VIVE Profit udowadnia, że moda z drugiej ręki może być nie tylko tańsza, ale także bardziej kreatywna i ekologiczna. Każde ubranie ma swoją historię, a kupując je, klienci dają mu drugie życie, jednocześnie dbając o środowisko.

i Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Nowy sklep VIVE Profit w Poznaniu przy ul. Zwycięstwa 109 jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–20:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 16:00. To przestrzeń, w której każdy – niezależnie od wieku i stylu – znajdzie coś dla siebie.

VIVE Profit to już ponad 80 sklepów w całej Polsce oraz platforma online viveprofit.pl, gdzie dostępne są tysiące unikatowych ubrań i dodatków. Sieć konsekwentnie udowadnia, że zakupy w second handach mogą być świetną zabawą, a moda odpowiedzialna i stylowa idą ze sobą w parze.

i Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany