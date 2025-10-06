Tysiące ubrań i super promocje czekają. Nowy VIVE Profit w Poznaniu już otwarty!

2025-10-06 14:49 Materiał sponsorowany

Stylowe perełki vintage, ubrania w świetnym stanie i wyjątkowe okazje – to wszystko znajdziesz w nowym sklepie VIVE Profit przy ul. Zwycięstwa 109. Odwiedź miejsce, gdzie moda spotyka się z ekologią, a zakupy stają się prawdziwą przygodą.

ESKA Summer City i VIVE Profit

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Nowa przestrzeń dla łowców modowych okazji

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią pytanie: „W co się ubrać?”. Odpowiedź na to znajdziesz w nowym sklepie VIVE Profit, gdzie czekają kurtki, płaszcze, swetry i wiele innych propozycji na chłodniejsze dni. Klienci znajdą tu szeroki wybór odzieży w świetnym stanie, często nawet z metkami znanych marek. To idealna okazja, by odświeżyć garderobę w duchu odpowiedzialnej mody i stworzyć stylizacje pełne charakteru.

Oferta nie ogranicza się jednak wyłącznie do ubrań. Na klientów czekają również buty, torebki, perfumy, książki, artykuły domowe i specjalna strefa VIVE BOX z produktami różnego rodzaju. Ta różnorodność sprawia, że zakupy w VIVE Profit to coś więcej niż tylko uzupełnianie szafy – to prawdziwe odkrywanie nowych możliwości.

VIVE Profit

i

Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Promocje, nowy towar i perełki vintage

Jednym z największych atutów nowego sklepu jest cykliczna wymiana asortymentu. W każdy czwartek na półkach pojawia się nowy towar, dzięki czemu warto zaglądać tu regularnie. Z kolei środy to wyjątkowe dni wyprzedażowe, podczas których można upolować wymarzone rzeczy w jeszcze lepszych cenach.

To miejsce, które przyciągnie zarówno miłośników perełek vintage, jak i osoby szukające wysokiej jakości odzieży w przystępnych cenach. VIVE Profit udowadnia, że moda z drugiej ręki może być nie tylko tańsza, ale także bardziej kreatywna i ekologiczna. Każde ubranie ma swoją historię, a kupując je, klienci dają mu drugie życie, jednocześnie dbając o środowisko.

VIVE Profit

i

Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Nowy sklep VIVE Profit w Poznaniu przy ul. Zwycięstwa 109 jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00–20:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 16:00. To przestrzeń, w której każdy – niezależnie od wieku i stylu – znajdzie coś dla siebie.

VIVE Profit to już ponad 80 sklepów w całej Polsce oraz platforma online viveprofit.pl, gdzie dostępne są tysiące unikatowych ubrań i dodatków. Sieć konsekwentnie udowadnia, że zakupy w second handach mogą być świetną zabawą, a moda odpowiedzialna i stylowa idą ze sobą w parze.

VIVE Profit

i

Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki