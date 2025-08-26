Wielkie otwarcie VIVE Profit w Poznaniu – rabaty do -50% i akcja bon na start!

Amadeusz Calik
Amadeusz Calik
2025-08-26 16:17 Materiał sponsorowany

Już 28 sierpnia o godzinie 9:00 VIVE Profit otwiera swój drugi sklep w Poznaniu – przy Osiedlu Zwycięstwa 109. Na klientów czekają wyjątkowe promocje: -50% na drugą sztukę odzieży i produktów dziecięcych w ramach akcji Back to school oraz vouchery na kolejne zakupy. Dodatkowo w ostatni weekend sierpnia rusza Festiwal Moda Wraca z rabatem -30%!

Na klientów nowego sklepu czekają wyjątkowe okazje:

  • 28 i 29 sierpnia obowiązuje promocja -50% na drugą, tańszą sztukę odzieży (towar podstawowy i wyceniony).
  • od 30 sierpnia do odwołania obowiązuje promocja Back to school, czyli rabat -50% drugą, tańszą sztukę. W promocję wlicza się: odzież dziecięca letnia, bluzy z kapturem, spodnie dziecięce, kurtki i kombinezony dziecięce.  Produkty można mieszać dowolnie. Promocja nie łączy się z KDR ani programem lojalnościowym.
  • od 28 sierpnia do 3 września akcja „zrób zakupy i zgarnij bon na kolejne”, w ramach której klienci otrzymają voucher na następne zakupy, ważny przez dwa tygodnie od daty wydania.  

To doskonała okazja, by uzupełnić garderobę, odkryć unikatowe perełki modowe i jednocześnie korzystać z dodatkowych korzyści. Zapraszamy już na pierwsze poszukiwania ubrań jesiennych.

Festiwal Moda Wraca. Odbierz -30% rabatu

W najbliższy weekend, 30 i 31 sierpnia w sklepach VIVE Profit odbywa się Festiwal Moda Wraca. Każdy, kto zapisze się przez formularz online: https://modawraca.pl/ otrzyma na swój adres e-mail kod rabatowy na -30%. Kod należy okazać przy finalizacji zakupów, przy kasie. Dla uczestników wydarzenia szykujemy festiwalowe bransoletki z drugiego obiegu, wykonane przez firmę Feel the City. Osoby zapisane przez wyżej wspomniany formularz, mogą odebrać bransoletkę w dniach 30-31 sierpnia, w sklepach VIVE Profit. Ich liczba jest limitowana, kto pierwszy ten lepszy!

VIVE Profit

i

Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Rabat można wykorzystać wielokrotnie w najbliższy weekend, oraz od 1 do 7 września na viveprofit.pl.

Dla fanów second handów dwa sklepy VIVE Profit w Poznaniu

Nowy sklep VIVE Profit na Osiedlu Zwycięstwa 109, dołącza do działającego już sklepu w Galerii MM przy ul. Świętego Marcina 24. Tym samym Poznań staje się jednym z kluczowych miast na mapie obecności VIVE Profit.

Wychodzimy naprzeciw fanom second handów i otwieramy kolejny sklep VIVE Profit w Poznaniu. Zależy nam, aby mieszkańcy miasta mieli jeszcze większy wybór i mogli na co dzień korzystać z atrakcyjnych cen oraz szerokiej oferty modowej. Co tydzień wymieniamy towar, oferując tysiące sztuk ubrań, dodatków i butów z drugiego obiegu. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty, sięgające -50 % i akcję bon. Zapraszamy! – podkreśla Piotr Malinowski, Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za sieć sklepów VIVE Profit.

VIVE Profit

i

Autor: VIVE Profit/ Materiały prasowe

Godziny otwarcia

Nowy sklep VIVE Profit przy Osiedlu Zwycięstwa 109 będzie otwarty w godzinach:

Poniedziałek – Sobota: 8:00 – 20:00

Niedziela handlowa: 9:00 – 18:00

Zapraszamy także do drugiego, poznańskiego punktu VIVE Profit, w Galerii MM, przy ul. Świętego Marcina 24:

Pon – pt: 9:00-20:00

Sob – ndz (handlowa): 9:00 – 21:00

VIVE Profit

VIVE Profit — miejsce, w którym moda dostaje szansę na drugie życie, a Ty możesz tworzyć swój styl w duchu ekologii i odpowiedzialności.

To ponad 80 sklepów second hand w całej Polsce oraz nowoczesna platforma online viveprofit.pl, gdzie masz dostęp do tysięcy unikatowych ubrań w atrakcyjnych cenach. W VIVE Profit czekają na kolejne życie: odzież damska, męska, dziecięca, akcesoria, tekstylia domowe i produkty premium — wszystko starannie selekcjonowane, często z metkami znanych marek.

Co siedem dni w każdym sklepie jest nowa dostawa asortymentu, a każdego dnia na klientów czekają promocje i rabaty.

Lista sklepów dostępna jest tutaj: https://tiny.pl/7qn-dw05

Źródło: Promocja -50% na druga sztukę i akcja bon! Wielkie otwarcie nowego sklepu VIVE Profit w Poznaniu już 28 sierpnia

Materiał Sponsorowany

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki