Wielkie otwarcie VIVE Profit w Poznaniu – rabaty do -50% i akcja bon na start!

Na klientów nowego sklepu czekają wyjątkowe okazje:

28 i 29 sierpnia obowiązuje promocja -50% na drugą, tańszą sztukę odzieży (towar podstawowy i wyceniony).

od 30 sierpnia do odwołania obowiązuje promocja Back to school, czyli rabat -50% drugą, tańszą sztukę. W promocję wlicza się: odzież dziecięca letnia, bluzy z kapturem, spodnie dziecięce, kurtki i kombinezony dziecięce. Produkty można mieszać dowolnie. Promocja nie łączy się z KDR ani programem lojalnościowym.

od 28 sierpnia do 3 września akcja „zrób zakupy i zgarnij bon na kolejne", w ramach której klienci otrzymają voucher na następne zakupy, ważny przez dwa tygodnie od daty wydania.

To doskonała okazja, by uzupełnić garderobę, odkryć unikatowe perełki modowe i jednocześnie korzystać z dodatkowych korzyści. Zapraszamy już na pierwsze poszukiwania ubrań jesiennych.

Festiwal Moda Wraca. Odbierz -30% rabatu

W najbliższy weekend, 30 i 31 sierpnia w sklepach VIVE Profit odbywa się Festiwal Moda Wraca. Każdy, kto zapisze się przez formularz online: https://modawraca.pl/ otrzyma na swój adres e-mail kod rabatowy na -30%. Kod należy okazać przy finalizacji zakupów, przy kasie. Dla uczestników wydarzenia szykujemy festiwalowe bransoletki z drugiego obiegu, wykonane przez firmę Feel the City. Osoby zapisane przez wyżej wspomniany formularz, mogą odebrać bransoletkę w dniach 30-31 sierpnia, w sklepach VIVE Profit. Ich liczba jest limitowana, kto pierwszy ten lepszy!

Rabat można wykorzystać wielokrotnie w najbliższy weekend, oraz od 1 do 7 września na viveprofit.pl.

Dla fanów second handów dwa sklepy VIVE Profit w Poznaniu

Nowy sklep VIVE Profit na Osiedlu Zwycięstwa 109, dołącza do działającego już sklepu w Galerii MM przy ul. Świętego Marcina 24. Tym samym Poznań staje się jednym z kluczowych miast na mapie obecności VIVE Profit.

– Wychodzimy naprzeciw fanom second handów i otwieramy kolejny sklep VIVE Profit w Poznaniu. Zależy nam, aby mieszkańcy miasta mieli jeszcze większy wybór i mogli na co dzień korzystać z atrakcyjnych cen oraz szerokiej oferty modowej. Co tydzień wymieniamy towar, oferując tysiące sztuk ubrań, dodatków i butów z drugiego obiegu. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty, sięgające -50 % i akcję bon. Zapraszamy! – podkreśla Piotr Malinowski, Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za sieć sklepów VIVE Profit.

Godziny otwarcia

Nowy sklep VIVE Profit przy Osiedlu Zwycięstwa 109 będzie otwarty w godzinach:

Poniedziałek – Sobota: 8:00 – 20:00

Niedziela handlowa: 9:00 – 18:00

Zapraszamy także do drugiego, poznańskiego punktu VIVE Profit, w Galerii MM, przy ul. Świętego Marcina 24:

Pon – pt: 9:00-20:00

Sob – ndz (handlowa): 9:00 – 21:00

VIVE Profit

VIVE Profit — miejsce, w którym moda dostaje szansę na drugie życie, a Ty możesz tworzyć swój styl w duchu ekologii i odpowiedzialności.

To ponad 80 sklepów second hand w całej Polsce oraz nowoczesna platforma online viveprofit.pl, gdzie masz dostęp do tysięcy unikatowych ubrań w atrakcyjnych cenach. W VIVE Profit czekają na kolejne życie: odzież damska, męska, dziecięca, akcesoria, tekstylia domowe i produkty premium — wszystko starannie selekcjonowane, często z metkami znanych marek.

Co siedem dni w każdym sklepie jest nowa dostawa asortymentu, a każdego dnia na klientów czekają promocje i rabaty.

Lista sklepów dostępna jest tutaj: https://tiny.pl/7qn-dw05

