Donald Tusk w Koninie. Ponad dwa tysiące osób

Donald Tusk w środę (4 października) spotkał się ze swoimi wyborcami w Koninie. Lider Platformy Obywatelskiej rozmawiał z mieszkańcami w hali Rondo na różne tematy. Padły m.in. pytania o referendum. - To najtrudniejsze pytanie, jakie mogłem usłyszeć - przyznał Tusk, który podkreślał, że to "jak zagłosuje w referendum, to nie zdradza żadnych ideałów. Referendum nie ma konsekwencji prawnych". Tusk dodał, że "prawdziwe referendum odbywa się na karcie do głosowania".

Konin. Tusk odpowiada starszej kobiecie i mówi o kolorze włosów

Tusk podkreślał, że pytania związane z referendum są "niemądrze sformułowane". Wtedy jedna z kobiet zaczęła krzyczeć w jego stronę. - Pytania są dobrze sformułowane, dziecko drogie, a skoro pan nie umie odpowiedzieć na te pytania jawnie, to jest pana problem - krzyczała starsza pani.

Lider PO postanowił odpowiedzieć kobiecie. - Można zobaczyć przykład tego, że pani jest ofiarą Kaczyńskiego i TVP Info. Pani jest bez winy - mówił. - To, co oni robią, używając mediów publicznych każdego dnia, od rana do wieczora, ludziom, którzy z jakichś powodów albo nie mają dostępu do innych mediów, albo oglądają akurat te media, bo w domu jest taka atmosfera, to później mówią właśnie takie rzeczy. Niech pani zauważy, tutaj są ponad 2 tys. ludzi i pani jest jedyna z zaciętą twarzą i krzyczy na nas. Tu wszyscy są w porządku - tłumaczył Tusk, który poprosił zgromadzonych, aby nie atakowali już pani.

- Niech pani powie szczerze, pani widzi diabła na tej scenie? Albo słyszy język niemiecki? Moim zdaniem nie - dodawał lider PO, który swój wywód zakończył niespodziewaną ripostą. - Powiem szczerze z największą sympatią. Cieszę się że jest tyle rudnych na sali. Pani też jest rudawa więc to jest forma wsparcia, tak sądzę. Witam w rodzinie - zakończył żartobliwie.

Całe nagranie z tego incydentu możecie zobaczyć poniżej.

