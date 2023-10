Wybory 2023. Jadwiga Emilewicz rozdawała pączki w Poznaniu. Dziękowała Polakom za rekordową frekwencję podczas wyborów. Kto posłem PiS z Poznania? Emilewicz poza Sejmem?

Jadwiga Emilewicz w poniedziałkowy poranek dziękowała Polakom za rekordową frekwencję podczas wyborów parlamentarnych 2023. Postanowiła jednak nie ograniczać się wyłącznie do słów. Ruszyła na ulice Poznania i w okolicach mostu Teatralnego w Poznaniu rozdawała pączki. - Powyborczy poniedziałek z pączkami na Teatralce dla wszystkich głosujących, którzy wykręcili rekordową frekwencję. 🇵🇱 Dziękuję! - podsumowała w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, sama Emilewicz nie może być pewna mandatu poselskiego w przyszłej kadencji Sejmu. Startowała list PiS, z pozycji nr 3, za Szymonem Szynkowskim vel Sękiem i Bartłomiejem Wróblewskim. Wszystko wskazuje na to, że choć w skali kraju to partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła największą liczbę głosów, rządzić będzie tzw. opozycja demokratyczna - KO, Trzecia Droga i Lewica. W samym Poznaniu sytuacja też jest interesująca. Na ten moment PiS zyska z okręgu nr 39 tylko dwa mandaty. Pewniakiem jest minister Szynkowski vel Sęk, a o drugie miejsce rywalizują właśnie Jadwiga Emilewicz i Bartłomiej Wróblewski. Według oficjalnych danych, które wciąż spływają do PKW, stan na godzinę 12:30 w poniedziałek wygląda tak, iż Wróblewski wyprzedza swoją rywalkę o... 19 głosów (10 087 do 10 068). Być może zatem Jadwiga Emilewicz żegna się z Sejmem.