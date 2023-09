Co to takiego?

Konferencja Bartłomieja Wróblewskiego przed siedzibą poznańskiej PO

Niecodzienny przebieg miała konferencja posła Bartłomieja Wróblewskiego. We wtorkowe popołudnie chciał on opowiadać o mechanizmach przymusowej relokacji i głosowaniach opozycji w tym temacie. Na miejsce konferencji wybrał sobie okolice wejścia do siedziby poznańskiej PO. I pewnie szybko tego pożałował.

Kandydaci opozycji w wyborach parlamentarnych 2023 wyszli bowiem przed swoją siedzibę i ustawili się wokół posła PiS. Mieli ze sobą transparenty: "PIS = SPRZEDAŻ WIZ", "Wróblewski odpowiada za piekło kobiet" czy "Strzeszyn przeprasza za Wróblewskiego".

Poznańska "dwójka" PiS w jesiennych wyborach próbuje przebić się ze swoim tematem, jednak napotyka na spore problemy. Przedstawiciele KO z Adamem Szłapką na czele dopytują Wróblewskiego o aferę wizową. - Ile kosztuje wiza na targowisku w New Delhi? - rzuca Szłapka. Pada oskarżenie z ust lidera Nowoczesnej, wtedy Wróblewski odpowiada: - To chyba pan ma zarzuty z tego co wiem, pan ma zarzuty. To pan chyba kogoś potrącił i ma zarzuty, tak? - dopytuje poseł PiS. Szłapka ironicznie się uśmiecha, a jego koledzy zaczynają skandować "Kłamcy! Kłamcy!".

Wróblewski zwraca się z prośbą o pytania do dziennikarzy, lecz wtedy Rafał Grupiński woła: - Żadna poznanianka nie może zagłosować na tego człowieka! On jest przyczyną piekła kobiet, razem z Kaczyńskim - oznajmia. Reszta zaczyna krzyczeć "Piekło kobiet".

Gdy konferencja dobiega końca, przed Wróblewskiego wchodzi Szłapka. - To teraz powiemy kilka słów prawdy - zaczyna, lecz poseł PiS go odpycha ciałem, prosząc o nieprzerywanie jego spotkania z dziennikarzami. Lider Nowoczesnej odpuszcza, ale tylko na chwilę. Wróblewski kończy, a przed mikrofonami ustawia się Szłapka. - Słyszeliśmy ten festiwal hipokryzji człowieka, który odpowiada za piekło kobiet, o czym zaraz powiedzą nasze kandydatki do Sejmu. Ale to jest skandal, że przychodzi tutaj pod biuro PO człowiek, który popiera rząd, który wprowadził mechanizm sprzedaży wiz i "ulegalniania" ludzi, którzy nie powinni dostać pozwolenia na wjazd do Polski - stwierdził. W tym czasie Wróblewski z dwojgiem towarzyszących mu osób ustawili się już kilkanaście metrów dalej.