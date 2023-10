Jeśli spojrzymy na zestawienie najbiedniejszych gmin z województwa wielkopolskiego, to na pierwszym miejscu jest gmina Grodziec (pow. koniński). Tak wynika z danych opracowanych na podstawie opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Podstawą do ich wyliczenia były dane o dochodach podatkowych za 2020 rok według stanu na 30 czerwca 2021 rok. W gminie Grodziec przypada na jednego mieszkańca 850,82 zł.

Gmina Grodziec najbiedniejsza w Wielkopolsce. Jak głosowali jej mieszkańcy?

Na terenie gminy Grodziec zorganizowane były cztery obwody do głosowania. Znane są już pełne wyniki opublikowane przez PKW. Wynika z nich, że miażdżącą przewagę miało Prawo i Sprawiedliwość.

Wyniki głosowania w gminie Grodziec:

Prawo i Sprawiedliwość - 52,12 proc. (1350 głosów)

Trzecia Droga - 15,56 proc. (403 głosy)

Koalicja Obywatelska - 14,25 proc. (369 głosów)

Konfederacja - 7,37 proc. (191 głosów)

Nowa Lewica - 7.03 proc. (182 głosy)

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,28 proc. (59 głosów)

Frekwencja w gminie Grodziec wyniosła 68,69 proc.

Wybory 2023. Kto wygrał w Polsce?

Wybory 2023 odbyły się 15 października 2023. Tego dnia wybieraliśmy 460 posłów i 100 senatorów. W wyborach do Sejmu RP mieliśmy 41 wielomandatowych okręgów wyborczych, a do Senatu 100 jednomandatowych okręgów. We wtorek (17 października) poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą. Prezentują się one następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.

Trzecia Droga - 14,40 proc.

Nowa Lewica - 8,61 proc.

Konfederacja - 7,16 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.