Wybory do parlamentu: Frekwencja w Poznaniu i Wielkopolsce. Oto najnowsze dane [AKTUALIZACJA]

Wybory parlamentarne 2023. Jak głosowali więźniowie w Wielkopolsce? Wyniki wyborów PKW w Zakładzie Karnym w Gębarzewie

Wszystko jasne! PKW opublikowała już oficjalne wyniki wyborów 2023 w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 31, która zlokalizowana była na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie. To powiat średzki, gmina Środa Wielkopolska, dlatego osadzeni głosowali na kandydatów startujących z okręgu nr 37 do Sejmu i nr 92 do Senatu.

Frekwencja w wielkopolskim zakładzie karnym wyniosła 100% - zagłosowali wszyscy więźniowie. Uprawnionych było 76 osób. Wszyscy zagłosowali osobiście i samodzielnie. W wyborach do Sejmu 9 głosów zostało jednak unieważnionych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list. Najwięcej głosów osadzeni oddali na Koalicję Obywatelską (23), druga była Trzecia Droga (14 głosów), dalej Konfederacja (12 głosów), Lewica (8). Na Prawo i Sprawiedliwość oddano 6 głosów, co dało PiS-owi dopiero piąte miejsce. Po dwa głosy zebrali kandydaci z Polska Jest Jedna i Bezpartyjnych Samorządowców. Kandydatem, który cieszył się największym poparciem wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie był Michał Kołodziejczak. Lider listy z KO zgarnął 13 głosów. Druga była "jedynka" Konfederacji Anna Bryłka, na którą oddano 5 głosów.

W wyborach do Senatu wygrał kandydat z tzw. "paktu senackiego" - Grzegorz Fedorowicz w Trzeciej Drogi, na którego zagłosowało 35 osób. Drugi był Michał Jurga (16 głosów), trzeci Krzysztof Ostrowski z PiS (10 głosów). Siedem głosów uzyskał Dawid Przybylski z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju, a 4 głosy Mirosław Piasecki. Tym razem głosów nieważnych było 4 (z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata).