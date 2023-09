Czynny żużlowiec zostanie posłem?! 30-latek znalazł się na liście

Senior poszedł na badanie wzroku, a wrócił z bajecznie drogim materacem! To dopiero początek jego kłopotów

Od konstrowersyjnego wywiadu, do zmiany listy wyborczej. Kim jest Jana Shostak z poznańskich list Lewicy?

Wybory 2023. Żużlowiec na liście Bezpartyjnych Samorządowców

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się w Polsce już 15 października. Komitety wyborcze na publikację swoich list mają czas do 6 września, do godziny 16:00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Większość już to zrobiła.

W okręgu numer 36 (leszczyńsko-kaliskim) zarejestrowano komitet Bezpartyjnych Samorządowców. Numerem jeden jest tam Grzegorz Kulawinek, czyli wiceprezydent Kalisza.

Żużlowiec zostanie posłem? Tobiasz Musielak komentuje

Na liście znalazł się także czynny żużlowiec Arged Malesy Ostrów Wielkopolski - Tobiasz Musielak. 30-latek ma 23. miejsce na liście. - Nie mam absolutnie politycznych zapędów - przyznał w rozmowie z portalem infoostrow.pl.

Obecność czynnego sportowca to spore zaskoczenie. Jest on wychowankiem Unii Leszno, który jest rozpoznawalny wśród kibiców. Tak więc z pewnością może liczyć na sporo głosów.

Bezpartyjni Samorządowcy w okręgu numer 36. Lista kandydatów

Grzegorz Kulawinek Sławomir Mocek Donata Majchrzak-Popławska Paweł Bąkowski Ewa Witczak Kamila Mulczyńska Tomasz Bezen Beata Hojnacka Jacek Kołata Dawid Matczak Anna Szabel Piotr Rudzki Szymon Furman Agnieszka Lesień Emil Majorek Eryk Siwik Tomasz Maćkowiak Teresa Rękosiewicz Ewelina Roszak Daniel Szumski Aneta Józefiak Maciej Borowiak Tobiasz Musielak Mateusz Podsadny