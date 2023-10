Nikoś nie oddychał i był siny. Pilna akcja ratunkowa na A2! Gdyby nie JEGO pomoc, doszłoby do tragedii

Wybory do parlamentu: Frekwencja w Poznaniu i Wielkopolsce. Oto najnowsze dane

Niektóre obwodowe komisje wyborcze korzystają już z rezerw. Czy może zabraknąć kart do głosowania w Poznaniu?

Głosowanie w wyborach parlamentarnych rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7:00. W ostatnich godzinach z różnych części kraju pojawiały się informacje, że w lokalach wyborczych "może brakować kart do głosowania".

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu, Komisarz Wyborczy w Poznaniu I sędzia Daniel Jurkiewicz, pytany przez PAP, czy na terenie OKW w Poznaniu pojawił się problem z liczbą kart do głosowania powiedział, że obwodowe komisje wyborcze "zwracają się o zaktualizowanie tzw. rezerwy".

Sędzia tłumaczył, że obwodowe komisje wyborcze posiadają w tzw. użytkowaniu ok. 80 proc. kart wyborczych. Dodał, że w sytuacji, kiedy komisje dochodzą już nawet do pułapu 60 proc., już wtedy mogą informować i dawać sygnał Okręgowym Komisjom Wyborczym, że w najbliższym czasie mogą dojść do pułapu 80 proc. - W takich sytuacjach uruchamiana jest tzw. rezerwa, i jak najbardziej na bieżąco jako przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej takie decyzje wydaję i te rezerwy są na bieżąco wydawane - więc nie brakuje kart, wszystkie komisje karty mają, ale faktem jest, że szereg z nich już z rezerw – powiedział PAP Jurkiewicz.

Dodał, że do tej pory o uruchomienie rezerwy zgłosiło się kilkanaście obwodowych komisji wyborczych z terenu OKW w Poznaniu. Zgłoszenia o uruchomienie rezerwy wpłynęły także m.in. do OKW w Koninie.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum potrwa do godz. 21:00 w niedzielę. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza i referendalna.

W całym kraju Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców; wybory odbędą się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.