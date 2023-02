Zabił trzy szczeniaki i wyrzucił na pryzmę gnoju. Koszmar pod Kołem

Gmina Osiek Mały. 53-latek zabił trzy szczeniaki

Do makabrycznego zdarzenia doszło we wtorek, 21 lutego. Policjanci z komendy w Kole zostali zaalarmowani, że w jednym z domostw na terenie gminy Osiek Mały doszło do zabicia trzech szczeniaków. Mundurowi, wraz z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, udali się na miejsce, gdzie potwierdzili koszmarne zgłoszenie.

- Mundurowi w trakcie wykonywania swoich czynności, niestety, potwierdzili ten fakt. Mężczyzna przyznał się do uśmiercenia szczeniąt, które następnie pozostawił na pryzmie obornika znajdującej się na terenie jego posesji – informuje policja w Kole.

53-latek, który był właścicielem psów, usłyszał już zarzut z art. 35 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.