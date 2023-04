Zatrudnienie w Poznaniu dla pracowników fizycznych – w jakich branżach najlepiej?

Jak wygląda aktualnie rynek pracy w Poznaniu? Na co mogą liczyć osoby poszukujące pracy? Czym charakteryzuje się praca w branży transportowej? Czy warto szukać zatrudnienia w „budowlance”? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Rynek pracy w Poznaniu – analiza

Jak już mieliśmy okazję wspomnieć wyżej, rynek pracy w Poznaniu charakteryzuje się przede wszystkim niską stopą bezrobocia, która to w największej mierze stanowi o szerokiej przystępności wszelkiego zatrudnienia. To pracodawcy muszą starać się o pozyskanie pracowników, co też czynią na wszelkie sposoby.

Podstawę zatrudnienia niemal zawsze stanowi umowa o pracę, gwarantująca pracobiorcom stabilność i szereg przewidzianych prawem korzyści, takich, jak możliwość korzystania z państwowej służby zdrowia, prawo do urlopu, czy możliwość odkładania pieniędzy na emeryturę. Ponadto, poznańscy przedsiębiorcy słyną z hojności, oferując pracownikom pensje przekraczające płacę minimalną.

Przejrzysta ścieżka kariery i realna możliwość awansu w strukturach firmy to coś, co również nader często pojawia się w najnowszych ofertach pracy w Poznaniu. W wielu branżach dominuje ponadto praca zdalna, dla wielu osób stanowiąca warunek decydujący o możliwości podjęcia współpracy z daną firmą.

Nie sposób nie wspomnieć także o rozmaitych benefitach pozapłacowych, które przedsiębiorcy w Poznaniu oferują osobom przez siebie zatrudnianym. Wymienić należy przede wszystkim prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, kartę MultiSport, szkolenia i kursy, czy paczki świąteczne.

Zatrudnienie w branży transportowej – wymagania i warunki

Jednym z sektorów, który notuje zdecydowanie największe deficyty, będzie branża transportowa, wespół z logistyką i transportem. W Poznaniu można bez problemu znaleźć zatrudnienie w wielu profesjach związanych z niniejszą branżą, jednak najczęściej spotykaną i zarazem najlepiej płatną, będzie kierowca międzynarodowy.

Warunki pracy w tym zawodzie są zależne od wewnętrznej polityki firmy, choć zawsze są zgodne z panującą literą prawa. Jednym z popularniejszych ostatnimi czasy trendów jest jazda w podwójnej obsadzie, która w mniemaniu wielu zawodowych kierowców stanowi najwygodniejszą formę pracy, zapewniającą zarówno komfort, jak i wysokie zarobki.

Aby zostać kierowcą zawodowym, trzeba charakteryzować się przede wszystkim odpornością na stres, skupieniem, dokładnością i umiejętnością pracy pod presją czasu. Nade wszystko jednak niezbędne będą właściwe uprawnienia – prawo jazdy kat. B nie wystarczy. Warto zawczasu zadbać o prawo jazdy kat. C+E. Nie istnieje niezbędny dla wykonywania tego zawodu poziom wykształcenia, jednak doświadczenie zawsze będzie mile widziane – im większe, tym lepiej.

Praca na budowie w Poznaniu – na co można liczyć?

Wśród często spotykanych i – być może wbrew pozorom – dobrze płatnych zajęć, jakich można podjąć się w Poznaniu, stosunkowo często spotykana jest praca w branży budowlanej i sektorze produkcyjnym. Ilość możliwych do objęcia stanowisk również jest dość duża. Wymienić warto takie profesje, jak: pracownik fizyczny, pracownik produkcji, operator maszyn i urządzeń, murarz, dekarz, brukarz, betoniarz czy zbrojarz, a nawet inżynier budownictwa.

Warunki zatrudnienia w obu sektorach przewyższają opowieści ze szkodliwych mitów, jakie na ich temat narosły, choć nie oznacza to wcale, że praca w tych zawodach jest lekka, czy też, że tzw. „work-life balance” jakkolwiek odbił się na produktywności poznańskich przedsiębiorstw. Firmy posiadają w zanadrzu wiele instrumentów, które pozwalają im pogodzić rentowność z zadowoleniem pracowników – szczególnie w przypadku produkcji, często spotykany jest czterobrygadowy system pracy.

Artykuł Sponsorowany