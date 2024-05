Żonę i córeczki potraktował jak mięso w rzeźni. "Charczała, gdy ją dusiłem"

Pogodowy armagedon w Gnieźnie. Woda wdarła się do sklepu. To zdjęcie mówi wszystko

Rodzinny horror w Puszczykowie. Serhii T. zabił żonę i córeczki

Mówi, że nie wszystko pamięta, że żałuje, że po wszystkim sam chciał się zabić, a gdy Alicja Śniatecka z Prokuratury Rejonowej Poznań Wilda odczytywała, jakie bestialstwo zafundował swoim najbliższym, Serhii T. płakał. Chociaż zasłania się niepamięcią, śledczym ze szczegółami opowiedział, jak zaciskał pięści na szyi swojej żony i córeczek… Zrobił to po kilku dniach picia, gdy żona miała do niego pretensje o długi, brak pracy i alkoholizm.

Gdy małżeństwo przyjechało do Polski z Ukrainy, wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Serhii był dobrze zapowiadającym się kucharzem. Rodzina wynajęła domek w Puszczykowie pod Poznaniem i nic nie zapowiadało takiego dramatu. Niestety, Serhii zaczął zaglądać do kieliszka i bywać w kasynie. Mimo że powiększyła im się rodzina, a do syna Julii z pierwszego małżeństwa dołączyły dwie córeczki małżeństwa, Serhii nie zmieniał swojego zachowania. To zaprowadziło go na dno. Mężczyzna stracił pracę, nie miał żadnego dochodu, do kieliszka zaglądał już stale. Często bywał też w lombardach, żeby mieć pieniądze na alkohol. Julia miała do męża pretensje. Także 13 listopada 2023 roku zaczęła rozmowę na temat uzależnienia męża. - Pokłóciliśmy się, a potem żona poszła z córkami na górę, a ja dalej pić - mówi Serhii T. Gdy żona i córeczki zasnęły, wpadł na okrutny plan.

Przygotował sobie nawet pasek od szlafroka, żeby udusić żonę, ale zostawił go przy telewizorze. Ostatecznie podszedł do śpiącej żony i zacisnął ręce na jej szyi. - 20 lat temu miałem szkolenie rzeźnickie i wiedziałem, co trzeba robić, żeby dusić mięso - mówił śledczym. Serhii oglądał też filmiki z duszeniem. - Julia charczała, gdy ją dusiłem - mówił Serhii. W pewnym momencie obudziła się młodsza córeczka małżeństwa - Maria. Dziewczynka zaczęła płakać. Serhii T. podszedł więc do dziecka, chwycił ją i z całej siły uderzył główką dziecka o ścianę. Dla pewności mężczyzna ją też dusił. Potem zaatakował Darię. 4-latka spała na boku, gdy jej ojciec zaciskał rękę na jej małej szyi, ale obudziła się w czasie zbrodni i zaczęła machać rączkami. - Potem położyłem Darię obok Julii i Marii i zacząłem płakać - mówił śledczym Serhii. Obok Marii położył jej ulubioną zabawkę - pieska i… poszedł pić dalej. Przez moment przeszła mu myśl przez głowę, żeby zabić też syna żony z pierwszego małżeństwa, ale oszczędził chłopca. Powiedział mu potem, że mama i siostry trafiły do szpitala, bo zaraziły się koronawirusem.

Kilka dni żył ze zwłokami żony i córek

Przez trzy kolejne dni Serhii T. żył ze zwłokami żony i córeczek, oszukiwał pasierba, a sam, żeby nie było czuć zapachu ciał - palił w domu papierosy. W końcu postanowił o wszystkim powiedzieć policji. Pojechał do galerii handlowej i ochroniarzom powiedział, że szuka komisariatu policji. Tak trafił za kratki.

- Nie planowałem zabić dzieci i nie wiem, dlaczego to zrobiłem, a żonę zabiłem, bo chciałem pozbyć się problemu - przekonywał wymiar sprawiedliwości Serhii T. w czasie pierwszego dniu procesu ze łzami w oczach. - Mój klient żałuje tego, co się stało. Nie potrafi wytłumaczyć tego, co się stało - dodawał mecenas Jacek Bigajczyk, obrońca oskarżonego.

Za to, co zrobił Serhii T. może trafić za kratki na dożywocie. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z procesu.