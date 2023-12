Nowa Era Motoryzacji: rodzina Romanowskich otwiera ekskluzywne salony Lexusa w Radomiu i w Kielcach

Jak pech, to pech

„Jako uznani liderzy w sprzedaży marek Toyota i Lexus, jesteśmy dumni, że możemy kontynuować naszą misję dostarczania produktów najwyższej jakości. Nowe inwestycje to krok w kierunku dalszego rozwoju naszej działalności i podkreślenia zobowiązania do zapewnienia naszym Klientom usług na najwyższym poziomie. W oparciu o 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu salonów Lexusa w Krakowie, jesteśmy przekonani, że nowe lokalizacje spotkają się z entuzjastycznym przyjęciem przez klientów ceniących japońską precyzję, dążenie do doskonałości oraz indywidualne podejście.

Marka Lexus, znana na całym świecie jako symbol luksusu, w nowych salonach w Radomiu i Kielcach oferować będzie nie tylko najnowocześniejsze modele, ale również ekskluzywny program serwisowy VIP. Program ten zapewnia naszym Klientom poczucie komfortu, w tym bezpłatny transport pojazdu podczas przeglądów i samochód zastępczy Lexus na czas serwisu.

Wierzymy, że filozofia Omotenashi, będąca kluczem do sukcesu Lexusa, zostanie ciepło przyjęta przez mieszkańców Radomia oraz Kielc.

Spółka zakupiła zamknięte obiekty dilerskie w Radomiu przy ulicy Czarnieckiego oraz przy ulicy Transportowców w Kielcach. Te prestiżowe lokalizacje, położone w sercu każdego z miast, zapewniają naszym klientom nie tylko wygodę dostępu, ale również ekskluzywne doświadczenie związane z posiadaniem i użytkowaniem samochodu Lexus.

Zachęcamy do śledzenia naszych działań i oczekiwanie na oficjalne otwarcie naszych salonów Lexus Radomiu i Lexus Kielce.

To dla nas nie tylko kolejny krok w rozwoju firmy, ale i wyraz naszej pasji do motoryzacji oraz nieustającego pragnienia ciągłego dostarczania produktów i usług najwyższej jakości.” - Elżbieta i Marek Romanowscy

Artykuł Sponsorowany