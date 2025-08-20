Radom w letnim klimacie! Eska Summer City i VIVE Profit rozgrzeją miasto muzyką i modą

- Radom, ul. Żółkiewskiego 4
- 22 sierpnia 2025 r.
- 15:00–17:00
Na miejscu spotkacie prowadzących Eski, posłuchacie letnich hitów i weźmiecie udział w konkursach. To świetna okazja, by spędzić popołudnie w gronie przyjaciół i naładować się dobrą energią.
Podczas eventu każdy może zapisać się na Festiwal Moda Wraca. Już 30 i 31 sierpnia we wszystkich sklepach VIVE Profit w Polsce czeka na Was –30% rabatu.
Rejestracja jest prosta – wystarczy wejść na modawraca.pl albo skorzystać z tabletów dostępnych podczas wydarzenia. Po zapisie otrzymacie na maila kod rabatowy, a dodatkowo – limitowaną, ekologiczną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.
Dlaczego warto?
- Spotkasz ekipę Eski na żywo,
- Zgarniesz rabat –30%,
- Odbierzesz modną, ekologiczną bransoletkę,
- Weźmiesz udział w zabawie, która łączy muzykę i modę.
Widzimy się w Radomiu – bądź częścią letniej przygody z Eska Summer City i VIVE Profit!
Materiał Sponsorowany