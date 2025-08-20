Radom w letnim klimacie! Eska Summer City i VIVE Profit rozgrzeją miasto muzyką i modą

2025-08-20 11:49 Materiał sponsorowany

Wakacje trwają, a Eska Summer City dociera do kolejnych miast. Już niedługo zobaczymy się w Radomiu, gdzie razem z VIVE Profit przygotowaliśmy dla Was niezapomniane wydarzenie pełne muzyki, konkursów i modowych atrakcji.

  • Radom, ul. Żółkiewskiego 4
  • 22 sierpnia 2025 r.
  • 15:00–17:00

Na miejscu spotkacie prowadzących Eski, posłuchacie letnich hitów i weźmiecie udział w konkursach. To świetna okazja, by spędzić popołudnie w gronie przyjaciół i naładować się dobrą energią.

Podczas eventu każdy może zapisać się na Festiwal Moda Wraca. Już 30 i 31 sierpnia we wszystkich sklepach VIVE Profit w Polsce czeka na Was –30% rabatu.

Rejestracja jest prosta – wystarczy wejść na modawraca.pl albo skorzystać z tabletów dostępnych podczas wydarzenia. Po zapisie otrzymacie na maila kod rabatowy, a dodatkowo – limitowaną, ekologiczną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.

Dlaczego warto?

  • Spotkasz ekipę Eski na żywo,
  • Zgarniesz rabat –30%,
  • Odbierzesz modną, ekologiczną bransoletkę,
  • Weźmiesz udział w zabawie, która łączy muzykę i modę.

Widzimy się w Radomiu – bądź częścią letniej przygody z Eska Summer City i VIVE Profit!

