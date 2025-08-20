Radom w letnim klimacie! Eska Summer City i VIVE Profit rozgrzeją miasto muzyką i modą

Radom, ul. Żółkiewskiego 4

22 sierpnia 2025 r.

15:00–17:00

Na miejscu spotkacie prowadzących Eski, posłuchacie letnich hitów i weźmiecie udział w konkursach. To świetna okazja, by spędzić popołudnie w gronie przyjaciół i naładować się dobrą energią.

Podczas eventu każdy może zapisać się na Festiwal Moda Wraca. Już 30 i 31 sierpnia we wszystkich sklepach VIVE Profit w Polsce czeka na Was –30% rabatu.

Rejestracja jest prosta – wystarczy wejść na modawraca.pl albo skorzystać z tabletów dostępnych podczas wydarzenia. Po zapisie otrzymacie na maila kod rabatowy, a dodatkowo – limitowaną, ekologiczną bransoletkę z upcyklingu, którą będzie można odebrać w ostatni weekend sierpnia w sklepach VIVE Profit.

Dlaczego warto?

Spotkasz ekipę Eski na żywo,

Zgarniesz rabat –30%,

Odbierzesz modną, ekologiczną bransoletkę,

Weźmiesz udział w zabawie, która łączy muzykę i modę.

Widzimy się w Radomiu – bądź częścią letniej przygody z Eska Summer City i VIVE Profit!

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany

Źródło: Radom roztańczony z Eska Summer City i VIVE Profit!