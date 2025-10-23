"Domy na kółkach". Szansa na wyjście z nałogu i nowe życie

Aleksandra Sokołowska
Aleksandra Sokołowska
2025-10-23 11:24

W Dąbrowie Górniczej powstało miejsce niezwykłe – Fundacja Bezdomni dla Bezdomnych. To nie tylko schronienie, ale przede wszystkim szansa na nowe życie dla osób zmagających się z bezdomnością i uzależnieniem. O jej założycielu i działalności w reportażu "Przystanek trzeźwość" Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek.

i

Mężczyzna w podeszłym wieku, z brodą i długimi włosami spiętymi w kok, ubrany w zieloną kurtkę i czapkę z daszkiem, siedzi ze spuszczoną głową i zaciśniętymi dłońmi, co symbolizuje trudną sytuację życiową i bezdomność. O ubóstwie i wsparciu dla bezdomnych przeczytasz na Super Biznes.

Pomysłodawcą i założycielem jest Tomasz Pstrowski, który sam przeszedł przez piekło bezdomności i alkoholizmu. Dziś, dzięki uporowi i pomocy innych, dzieli się swoim doświadczeniem i daje nadzieję innym. Na należącej do miasta działce stanęły autokary – "domy na kółkach", gdzie bezdomni z Dąbrowy Górniczej i okolic mogą znaleźć ciepły kąt, wsparcie i szansę na wyjście z nałogu.

W pewnym momencie swojego życia, tak jakby się wcieliłem w osobę bezdomną, czyli przestałem się golić, chodziłem brudno ubrany, chodziłem po noclegowniach i po różnych instytucjach. Tam się czułem źle. Prowadzą ludzie, którzy nie mają takiej wiedzy, zbyt wiele może wymagają, zbyt wiele rygorów jest. I nie byłem traktowany jak człowiek. A z góry, z uprzedzeniem

Odzyskać wiarę w siebie

Fundacja to nie tylko nocleg. To wspólnota, gdzie każdy czuje się potrzebny i akceptowany. Mieszkańcy dbają o porządek, wspólnie gotują i spędzają czas. Co ważne, panuje tu abstynencja, a chętni mogą skorzystać z terapii i wsparcia psychologicznego.

"Przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie, budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię" – mówi Tomasz Pstrowski w reportażu z cyklu "Polska na ucho".

Fundacja Bezdomni dla Bezdomnych to inicjatywa oddolna, oparta na pomocy i zrozumieniu. To miejsce, gdzie bezdomni odzyskują godność, wiarę w siebie i szansę na powrót do normalnego życia. To także apel do społeczeństwa o zrozumienie i empatię wobec osób bezdomnych, które często są odrzucane i stygmatyzowane.

Inicjatywa Tomasza Pstrowskiego to dowód na to, że z każdego dna można się odbić, a pomoc drugiemu człowiekowi może zmienić jego życie na lepsze. To także inspiracja do działania i budowania społeczeństwa opartego na solidarności i wsparciu.

Całego reportażu "Przystanek trzeźwość" Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek w ramach cyklu "Polska na ucho", posłuchacie poniżej lub na stronie Mediateka.pl.

