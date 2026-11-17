Milena miała przed sobą całe życie. Uczyła się w ostatniej klasie liceum, a w przyszłym roku miała świętować zakończenie szkoły. Przez dwa lata trenowała siatkówkę w klubie Sliwniszki Geroj. Jej marzenia przerwała tragedia, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę.

„Nie miałam czasu nawet wyciągnąć do niej ręki”

Było kilka minut po godz. 4 rano. Milena wraz ze znajomymi wyszła z restauracji w Dragomanie. Wtedy nadjechał mercedes.

– Nie miałam czasu nawet wyciągnąć do niej ręki – opowiadała telewizji NOVA przyjaciółka Mileny.

Według świadków mercedes poruszał się z ogromną prędkością. Szacowali ją na ponad 80 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Dokładną prędkość samochodu będą jednak musieli ustalić biegli.

Znajomi 18-latki opowiedzieli też o zachowaniu kierowcy po tragedii.

– Nic nie zrobiłem! Nic nie zrobiłem! – miał powtarzać mężczyzna, według relacji jednej z przyjaciółek Mileny przekazanej telewizji NOVA.

Ciężko ranna dziewczyna trafiła do sofijskiego szpitala Pirogow. Około godz. 5 rano placówka poinformowała o jej śmierci.

Za kierownicą siedział funkcjonariusz Straży Granicznej

Samochodem kierował 26-letni funkcjonariusz bułgarskiej Straży Granicznej, pracujący na przejściu granicznym Kalotina. Podczas tragedii nie pełnił służby.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Sofii, badanie alkomatem wykazało u niego 1,63 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania śmierci podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Bułgarskie MSW wszczęło przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne i odsunęło go od obowiązków. Szef tamtejszej Straży Granicznej zapowiedział jego zwolnienie.

Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, przesłuchali świadków i zlecili ekspertyzy. Prokuratura wystąpiła też o areszt tymczasowy dla podejrzanego. Posiedzenie sądu wyznaczono na czwartek, 19 listopada.

Czy Milena została potrącona celowo? Niepokojące pogłoski

Wokół tragedii pojawiła się jeszcze jedna, wyjątkowo niepokojąca teoria. Jak poinformowała bułgarska agencja FOCUS, w Dragomanie krążą pogłoski, że funkcjonariusz miał wcześniej namawiać Milenę, by wsiadła do jego samochodu. Dziewczyna podobno odmówiła, a mężczyzna miał wówczas celowo ją potrącić!

To jednak wyłącznie niepotwierdzona wersja wydarzeń. Przyjaciele Mileny w rozmowie z telewizją NOVA zaprzeczyli tym doniesieniom, podkreślając, że dziewczyna nawet nie znała kierowcy. Nie ma obecnie dowodów na to, że potrącenie było umyślne. Takiego zarzutu nie postawiła też prokuratura.

Bułgaria opłakuje Milenę

Śmierć nastolatki poruszyła mieszkańców regionu. W poniedziałek wieczorem setki osób zebrały się na czuwaniu w jej pamięci. Pojawili się również funkcjonariusze Straży Granicznej. Uczestnicy domagali się sprawiedliwości i rzetelnego wyjaśnienia tragedii.

Milenę pożegnał także jej dawny klub siatkarski Sliwniszki Geroj. Trenerzy i zawodnicy złożyli kondolencje rodzinie dziewczyny.

Mieszkańcy Dragomanu nie zamierzają pozwolić, by o tragedii zapomniano. Domagają się dokładnego wyjaśnienia okoliczności śmierci 18-latki i ukarania osoby odpowiedzialnej.