Intensywne poszukiwania 14-letniej Mai Oczkowskiej. Policja prosi o pomoc

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie prowadzi intensywne poszukiwania zaginionej Mai Oczkowskiej, 14-letniej mieszkanki Rzeszowa. Dziewczynka zaginęła w piątek rano, gdy wyszła z domu z zamiarem udania się do szkoły. Niestety, nie dotarła na lekcje i nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Ostatni kontakt telefoniczny z bliskimi miał miejsce około godziny 18. Od tego czasu telefon Mai Oczkowskiej jest nieaktywny, co dodatkowo zwiększa niepokój rodziny i funkcjonariuszy. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej nastolatki, o pilny kontakt.

Rysopis zaginionej Mai Oczkowskiej

Policja udostępniła rysopis zaginionej Mai Oczkowskiej, aby ułatwić jej identyfikację. Dziewczynka ma 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy koloru ciemny blond, proste, do ramion, oczy zielono-brązowe, nos mały, a uszy średnie, przylegające.

W dniu zaginięcia Maja Oczkowska ubrana była w czarną kurtkę z kapturem, szerokie spodnie dresowe koloru ciemnego oraz czarny plecak z logo marki Adidas. Znaki szczególne nie zostały odnotowane.

Jak możesz pomóc w poszukiwaniach Mai Oczkowskiej?

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej lub mają informacje mogące przyczynić się do jej odnalezienia, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 13. Można dzwonić pod numer telefonu 47 821 3224 lub kontaktować się z Dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie pod numerem telefonu 47 821 3311 lub 112. Informacje można również przesłać mailowo na adres: [email protected].

Policja zapewnia anonimowość wszystkim informatorom i gwarantuje dokładne sprawdzenie każdego sygnału. Sprawa zaginięcia 14-letniej Mai Oczkowskiej jest traktowana priorytetowo, a funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej odnaleźć dziewczynkę.

Źródło: KMP Rzeszów

