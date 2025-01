Historia wyjątkowo nieprzyjemnej podróży pociągiem na trasie Warszawa-Rzeszów została opisana na facebokowym profilu "Spotted: Rzeszów". Jeden z pasażerów dosłownie poczuł się jak u siebie w domu. W trakcie podróży ściągnął buty i zademonstrował dziurawą skarpetkę. W dodatku na podłodze położył talerzyk z niedokończonym posiłkiem, a nogę wyciągnął na sąsiedni fotel.

Inni podróżni z obrzydzeniem odwracali wzrok i z niedowierzaniem kręcili głowami. Zamiast w spokoju wracać do swoich domów, musieli znosić nieprzyjemny zapach.

- Warszawa–Rzeszów piątkowe popołudnie. Pociąg pełen zmęczonych podróżnych, marzących o spokojnej drodze do domu lub weekendowych przygodach. I wtedy się zaczyna. Dramat, który na długo zapada w pamięć – niestety nie w pozytywnym sensie. Przede mną rozgrywa się scena, która mogłaby być antyreklamą transportu publicznego. Ktoś, bez najmniejszego wstydu, zdejmuje buty. I to nie byle jakie buty, ale mocno „przechodzone” trampki, których aromat rozprzestrzenia się po przedziale jak nieproszony gość. A to dopiero początek. Na siedzeniu obok ląduje stopa w białej skarpetce, która swoje najlepsze dni ma już dawno za sobą. Podziurawiona i zniszczona, niczym przypomnienie o nieubłaganym upływie czasu i brutalnym traktowaniu. Ta stopa, niczym sztandar bezczelności, okupuje przestrzeń sąsiedniego fotela. A na podłodze? Porzucony talerzyk z resztką czegoś, co może kiedyś było jedzeniem, a teraz przypomina mały grób gastronomicznego upadku. Hołd lenistwu i braku kultury. Podróżni wokoło bezradnie kręcą głowami, niektórzy wpatrują się w krajobraz za oknem, inni wzrokiem pełnym irytacji szukają obsługi pociągu. Czy to pociąg wyższej klasy, czy może mobilna wystawa złych nawyków? Bezskutecznie zastanawiam się, co myśli ten pasażer – triumf? Całkowita obojętność? Jedno jest pewne. Na trasie Warszawa–Zielona Rzeszów byliśmy właśnie świadkami totalnego upadku cywilizowanej podróży - opisuje jeden z pasażerów pociągu.

Wnuczek znęcał się nad babcią

Bestia pójdzie siedzieć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Lubisz podróżować pociągami? Tak Nie