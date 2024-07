Bezpłatne studia w PANS w Jarosławiu przyciągają maturzystów!

Odebrał życie swojej matce i próbował zrobić to samo ojcu! 21-letni Jakub nie trafi do więzienia

W 2023 r., Państwowa Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Techniczna stała się Państwową Akademią Nauk Stosowanych i to pod tym szyldem kontynuuje swoją przeszło 25-letnią tradycję kształcenia. Jednak dla władz PANS w Jarosławiu ważne jest utrzymanie wysokiej jakości nauczania, z którego znane było PWSTE. Zdobywanie wiedzy poprzez praktykę od lat jest mottem jarosławskiej Alma Mater.

Nowoczesne laboratoria i pracownie, czyli nowy wymiar edukacji na PANS w Jarosławiu!

Jarosławska Uczelnia jest sukcesywnie modernizowana i doposażana. W ostatnim czasie powstały kolejne laboratoria oraz pracownie, które pozwalają studentom zdobywać wiedzę i doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy, co wznosi naukę na zajęciach na wyższy poziom. Dzięki ciągłemu rozwojowi, Uczelnia z roku na rok staje się jeszcze bardziej prestiżowa i pożądana, a poziom nauczania rośnie.

i Autor: Materiały prasowe

Wysokie standardy na kierunkach medycznych

Od 2019 r. w PANS w Jarosławiu funkcjonuje Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. To miejsce stworzone z myślą o zapewnieniu studentom pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego jak najlepszych warunków do nauki i praktycznego doskonalenia umiejętności. Centrum jest przestrzenią, gdzie studenci mogą bezpiecznie i skutecznie doskonalić swoje umiejętności na fantomach i symulatorach. Dzięki temu mają możliwość wielokrotnego przećwiczenia procedur medycznych na długo przed tym, jak staną się odpowiedzialni za opiekę nad prawdziwymi pacjentami.

W 2024 r. oficjalnie otwarto kolejny budynek Centrum Symulacji Medycznej. Nowa infrastruktura stwarza przed studentami jeszcze większe możliwości rozwoju poprzez praktyczne doświadczenia. Nowo powstałe pracownie, m.in. takie jak geriatryczna, pediatryczna, internistyczno-kardiologiczna, chirurgiczna, szpitalny oddział ratunkowy czy symulator karetki, zapewnią studentom możliwość wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych procedur medycznych w bezpiecznych warunkach symulowanych.

i Autor: Materiały prasowe

Strzelnica na Uczelni? W PANS w Jarosławiu to możliwe!

Nowocześnie wyposażone sale pozwalają realizować program, który nie tylko zainteresuje studentów i zachęci ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, ale także przygotuje ich do przyszłego zawodu. Dlatego studenci bezpieczeństwa wewnętrznego korzystają z innowacyjnej interaktywnej strzelnicy. Podczas zajęć studenci uczą się jak poprawnie posługiwać się bronią palną, jak ją rozebrać, złożyć i przeładować oraz zapoznają się z technikami prawidłowego trzymania broni w ręce oraz postaw strzeleckich. Strzelnica wyposażona jest w repliki broni palnej, m.in.: broń krótka, pistolety maszynowe, strzelby, karabinki, rewolwer, czyli pełny wachlarz współczesnej broni strzeleckiej, z którą można zetknąć się zarówno na strzelnicach, jak i w służbach mundurowych i wojsku.

i Autor: Materiały prasowe

Dostęp do wiodących technologii

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu została członkiem SAP University Alliances. Dzięki temu zapewnia swoim studentom dostęp do wiodących technologii, co czyni ich wysoko cenionymi specjalistami na rynku pracy. Studenci kierunku logistyka i spedycja zdobywają wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania SAP, jednej z wiodących na świecie firm technologicznych. Studiując w Jarosławiu możesz być pewien, że Twoja edukacja jest w dobrych rękach!

i Autor: Materiały prasowe

Sama teoria jest passé. Jarosławska uczelnia stawia na naukę poprzez praktykę!

To tylko niektóre z udogodnień, jakie PANS w Jarosławiu oferuje swoim studentom. Solidne wyposażenie laboratoriów podkreśla zaangażowanie Uczelni w zapewnienie studentom najlepszych warunków do nauki oraz praktycznego doskonalenia umiejętności. Dzięki takim inwestycjom PANS w Jarosławiu dorównuje poziomem nauczania uczelniom z większych miast.

Wielką zaletą Uczelni jest jakże zróżnicowana oferta edukacyjna, obejmująca 16 kierunków w ramach pięciu wydziałów:

Ekonomii i Zarządzania (Bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, Finanse i rachunkowość Zarządzanie I i II stopnia)

(Bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia, Finanse i rachunkowość Zarządzanie I i II stopnia) Humanistycznego (Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Psychologia)

(Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Psychologia) Ochrony Zdrowia (Kosmetologia, Praca socjalna II stopnia, Pielęgniarstwo I i II stopnia, Ratownictwo medyczne)

(Kosmetologia, Praca socjalna II stopnia, Pielęgniarstwo I i II stopnia, Ratownictwo medyczne) Stosunków Międzynarodowych (Administracja I i II stopnia, Prawo w biznesie i sektorze publicznym)

(Administracja I i II stopnia, Prawo w biznesie i sektorze publicznym) Inżynierii Technicznej (Automatyka i elektronika praktyczna, Budownictwo, Geodezja i kartografia I i II stopnia, Informatyka, Logistyka i spedycja)

Studenci mają możliwość wyboru ścieżki, która najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i ambicjom zawodowym. Zarówno kierunki techniczne, ekonomiczne, jak i związane z ochroną zdrowia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, wykładającą także na innych renomowanych Uczelniach w Polsce.

Przez ostatnich 25 lat PANS w Jarosławiu przekształciła się w miejsce, które nie tylko dostarcza wiedzę, ale także inspiruje i przygotowuje do wyzwań zawodowych. Wraz ze zmianą nazwy, Uczelnia wciąż podkreśla swoje priorytety - wysoką jakość edukacji, praktyczne podejście do nauki oraz rozwój studentów. To kolejny krok w kierunku budowania silnej marki i jeszcze lepszego miejsca do nauki i rozwoju.