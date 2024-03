Darmowa komunikacja miejska od kwietnia? Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać

Podkarpackie. Zapowiedź darmowej komunikacji miejskiej w Jarosławiu od 1 kwietnia

Urząd Miasta Jarosławia (woj. podkarpackie) intensywnie pracuje nad rozwojem miasta. Już wkrótce pojawi się "Jarosławska Karta Mieszkańca", dostępna w formie karty bądź w aplikacji na telefon, dzięki której mieszkańcy będą mogli wszystkie ważne sprawy załatwić "jednym kliknięciem"

- Dzisiaj odpisałem umowę z Wykonawcą na realizację swoistego „miasta w pigułce”, które niedługo będzie dostępne w Państwa telefonach lub portfelu. Dzięki JKM będą Państwo mogli korzystać ze specjalnych ofert, zniżek, usług cyfrowych, programów lojalnościowych, parkingów czy komunikacji. Dostępny z poziomu JKM bilet komunikacji miejskiej to wstęp do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Jarosławiu. Innowacyjny system informatyczny umożliwi Państwu załatwianie różnych codziennych spraw w jednym miejscu, a zastosowane rozwiązanie ma w przyszłości integrować i skupiać coraz to nowe usługi" - powiedział w październiku ubiegłego roku burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch. Teraz te zmiany mają wejść w życie.

Kierowca pędził po Jarosławiu. Uzbierał 30 punktów karnych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W ubiegłym tygodniu odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady Miasta Jarosławia, podczas której przyjęto 11 projektów uchwał. Dwie z nich dotyczyły właśnie "Jarosławskiej Karty Miejskiej", z czego jedna z nich, darmowej komunikacji.

– Program, który chcemy wprowadzić, jest bardzo ambitny. Związane z nim zmiany miały miejsce przez ostatnie lata. I chodzi w nim o to, by mieszkańcy mieli coś za darmo, żeby mogli skorzystać z komunikacji publicznej bezpłatnie. Takie rozwiązania wprowadziło już wiele miast, co skutkowało wypełnieniem autobusów i zmniejszeniem korków oraz zanieczyszczenia środowiska - zacytował słowa burmistrza portal Życie Podkarpackie.

- Przez ostatnie lata czyniliśmy starania, by nasz transport był ekologiczny, pozyskaliśmy środki na zakup autobusów elektrycznych. Pierwszy będzie jeździł po naszych ulicach już z końcem marca albo początkiem kwietnia, a kolejne będą docierały do nas w tym i kolejnym roku. Budujemy nowoczesne centrum przesiadkowe. Środki, które są wprowadzone do budżetu, w zupełności wystarczą na ten cel, by z dniem 1 kwietnia wprowadzić bezpłatną komunikację publiczną na terenie miasta dla tych, którzy będą posiadaczami Jarosławskiej Karty Mieszkańca – dodał Stanisław Paluch.

"Zmiana w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia są uwarukowane wprowadzeniem programu Jarosławskiej Karty Miejskiej dzięki temu utworzymy system zniżek, ulg i uprawnień które ma na celu prawidłowe funkcjonowania programu „ Jarosławskiej Karty Miejskiej” w rożnych obszarach „miedzy innymi: oświata, kultura, sport, turystyka, handel i usługi, pomoc społeczna i transport. Wprowadzenie darmowego transportu dla Mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław ułatwi wprowadzenie programu." czytamy w projekcie uchwały.

Oprócz tego, Miasto Jarosław zaprasza wszelkie podmioty i usługodawców do partnerstwa przy projekcie informatycznym "Wirtualne Miasto", pod które podlega "Jarosławska Karta Miejska".