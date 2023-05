Dyrektorka szkoły zgłosiła, że ksiądz dotyka dzieci. Chcieli ją wywieźć na taczkach

Lokatorzy strzelali do Zuzanny, która chciała się dostać do mieszkania. Nie przyznają się do winy

Na łamach "Gazety Wyborczej" ukazała się szokująca rozmowa z byłą już dyrektorką jednej z podkarpackich szkół. Kobieta opowiada o kulisach odejścia z małej wiejskiej szkoły, gdzie kilka uczennic zgłosiło, że ksiądz dotyka po udach, do tego wkłada rękę między nogi. Głaszcząc po plecach miał ręką schodzić do pośladków. Problem dzieci zgłosiły nauczycielom, a nauczyciele dyrektorce. Kobieta zgłosiła sprawę do kurii i zorganizowała spotkanie.

- Na spotkaniu widziałam, że dziewczyny są zdenerwowane, roztrzęsione. Płakały. Nie wyobrażałam więc sobie, żeby ksiądz prowadził normalnie lekcje religii, skoro uczennice się go boją - mówiła kobieta.

Dyrektorka zaznacza, że nigdy nie użyła słowa "molestowanie", ponieważ to mocne słowo.

Kobieta zorganizowała spotkanie z rodzicami pokrzywdzonych dzieci. Okazało się jednak, że rodzice nie uwierzyli w winę księdza.

- Spośród rodziców dziewięciorga dzieci, tylko jeden uwierzył w to, co mówiły. Za to zaraz po tym spotkaniu zaczęły się pielgrzymki rodziców do mnie: że to nieprawda, dlaczego tak robię, dlaczego chcę pognębić księdza. Dzieci zaczęły zgłaszać nauczycielom, że krzyczą za nimi na wsi, że czują złość wsi do siebie - cytuje kobietę "Gazeta Wyborcza".

Zorganizowano kolejne spotkanie - tym razem z przedstawicielem kurii. Przeszedł na nie tłum osób.

- Przedstawiciel kurii bardzo ładnie się zachował, bo powiedział, że na rozmowę zaprasza tylko zainteresowanych rodziców. Wyjaśnił im, jakie są procedury, że ksiądz został odsunięty od obowiązków do wyjaśnienia, że każdy to może zgłosić, nie tylko kuria czy ja - relacjonuje kobieta.

Jak podkreśla na łamach gazety, jej celem było zrobienie wszystkiego, "by nikt nie zarzucił mi, że coś zaniedbałam. Że nawet jeżeli okaże się, że to nieprawda, żeby ocalić te dzieci, ale też tego kapłana. Przecież bardzo łatwo człowieka skazać. Na dobre imię pracuje się lata, na złe - wystarczy pół godziny".

Przed szkołą zebrał się tłum - ludzie postanowili bronić księdza. Jak relacjonuje kobieta, ktoś przywiózł taczki. Były krzyki i przekleństwa.

- Chciano mnie na te taczki wrzucić, ale chyba zabrakło odwagi. Nie mogłam wyjść ze szkoły, wyrywano mi telefon, kazano mi "wypie...ć", zarzucano mi, że ja to rozhulałam, a koronny argument był taki, że nie mam chłopa, więc innym zazdroszczę. Argumenty rodziców były takie, że przecież się nic nie stało, a księża zawsze macali - mówi.

Kobieta nie jest już dyrektorką szkoły.

- Panie wiedziały, że będziemy się musiały rozstać. Po moim odejściu wieś zażądała także zmiany w zarządzie stowarzyszenia. Teraz szkołę prowadzą ci, którzy na mnie napadli - mówi w rozmowie z "Wyborczą".

Sprawa dotycząca molestowania uczennic została umorzona.

- Była prowadzona, dzieci zeznawały, wzywani byli nauczyciele, którym pierwszym dzieci to opowiedziały. Ostatecznie została umorzona, a ksiądz wrócił do parafii na prośbę mieszkańców. Ale już nie uczy - mówi kobieta.

Ruszył proces Sebastiana Sz. i Mateusza M. oskarżonych usiłowanie zabójstwa młodej dziewczyny w Rzeszowie na ul. Siemiradzkiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.