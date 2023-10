Farma jak z amerykańskiego obrazka! Niezwykłe miejsce w Rzeszowie

W Rzeszowie powstało niezwykłe miejsce – Farma Rzeszowska, która w „Weekend Otwarcia” czyli 16 i 17 września zgromadziła mnóstwo Farmowiczów. Była muzyka na żywo, konkursy, animatorzy, pokaz fajerwerków i wiele więcej! O tym mówiło całe Podkarpacie, a na profilach mediów społecznościowych Farmowiczów królowały barwy czerwieni stodoły, pomarańczowych dyni i żółto-złotych słoneczników!

To zdecydowanie Farma jak z amerykańskiego obrazka! A nawet lepiej, bo w polskim wydaniu. Czeka tutaj na Was wypoczynek na łonie natury i beztroski czas zabawy dla całej rodziny. To wymarzone miejsce na niepowtarzalne fotografie. Przygotowano wiele atrakcji, jak zjeżdżalnia z bali siana, labirynt kukurydzy (aż 1 km w jedna stronę!), festiwal dyni, dmuchańce, basen z kukurydzą, trampoliny i wiele więcej. Co ważne - to dopiero początek projektu, w planach jest dalszy rozwój tego oryginalnego obiektu na Podkarpaciu. Wiosna z pewnością przyniesie kolejne nowości i da wiele radości każdemu!

Farma Rzeszowska. Jakie atrakcje?

Trudno wymienić wszystkie atrakcje, jakie czekają Was po przyjeździe na Farmę Rzeszowską. To piękne, radosne miejsce, jak z Instagrama! Znajdziecie tu labirynt z kukurydzy (1 km w jedną stronę), basen z kukurydzy, łąkę kwiatową, z której kwiaty wykorzystywane są do dekoracji stołów czy klimatycznej szklarni, byk mechaniczny, stodołę w amerykańskim stylu, plac zabaw, dmuchane konie, dmuchane kręgle, gry kółko-krzyżyk, zabytkowy Ford F-1 „Złomek”, pole słoneczników, a także kury i króliki.

Zrób niezwykłe zdjęcie

Na Farmie można też oddać się błogiemu chillowaniu na leżaczkach. Z odwiedzin przywieziecie piękne zdjęcia – na Farmie Rzeszowskiej znajdują się ścianki do zdjęć i fotogeniczna szklarnia. Można też zakupić piękne bukiety kwiatów, dynie, przetwory i pamiątkowe gadżety. Na terenie Farmy odbywają się profesjonalne sesje zdjęciowe, w tym także sesje ślubne. Stworzono tu wiele miejscówek specjalnie z tą myślą, a sama stodoła czy Ford F-1 z 1950 roku same się o to proszą!

Miejsce dla każdego

Do Farmy Rzeszowskiej przyjeżdżają wycieczki dzieci szkolnych i przedszkolnych, a odjeżdżają z pewnym postanowieniem szybkiego powrotu na Farmę! To również cudowne miejsce na zorganizowanie urodzin dla dziecka - posiłek w szklarni, a na terenie Farmy niekończąca się zabawa.

Co ważne, psy są mile widziane, jednak z zastrzeżeniem, że pozostają w strefie dla dorosłych i są na smyczach.

Weekendowe atrakcje

Dla Farmowiczów co tydzień przygotowywane są dodatkowe, weekendowe atrakcje. Przed każdym weekendem na Facebooku Farmy Rzeszowskiej można znaleźć informację o tym, co czeka na Farmie. Są to m.in.

Muzyka na żywo (do tej pory na Farmie zagrali: Somethingski, Chłopaki z Kentucky, Tomek Krawczyk i The FoxCats),

Alpaki,

Kury z opcją głaskania i fotografii,

Jedzenie z dyliżansu czyli farmerskiego foodtrucka,

Malowanie twarzy (dodatkowo płatne),

Przejażdżki traktorem (dodatkowo płatne),

Animatorzy.

Farma Rzeszowska. Godziny otwarcia

Godziny otwarcia do końca października: czwartki i piątki - od godz. 15:00, soboty i niedziele: od godz. 12:00. Farma jest zamykana o zmroku.

Cennik: dzieci do 2 lat oraz dzieci i dorośli z orzeczeniem niepełnosprawności - wstęp wolny,, pozostałe osoby (dzieci, młodzież i dorośli) - 20 zł.

Cennik obowiązuje do końca października i tak też w obecnym sezonie jesiennym otwarta będzie Farma - do 31.10.2023 roku. Jeśli zatem chcecie odwiedzić to wspaniałe miejsce - to już planujcie wypad, gdyż czasu coraz mniej! Ostatni weekend tego sezonu na Farmie prawdopodobnie zacznie się w czwartek 26 października i będzie przedłużony aż do 31 października (wtorek)!

Farmę Rzeszowską znajdziecie pod adresem: ul. Ks. Józefa Czyża 64, 35-506 Rzeszów (osiedle Przybyszówka).

Co ważne - Farma posiada własny parking na swoim terenie i za każdym razem apeluje do kierowców, by nie parkować wzdłuż drogi dojazdowej (ul. Ks. Józefa Czyża), gdyż mocno to utrudnia komunikację nie tylko Farmowiczom, ale także mieszkańcom osiedla.

W odległości 400 metrów od farmy znajduje się przystanek autobusowy MPK „Krakowska cmentarz”, na którym zatrzymują się linie: 1, 3, 22 i 26.

Odwiedzili Farmę – są zachwyceni

Opinie z Google osób, które odwiedziły to magiczne miejsce mówią same za siebie!

„Cudowne miejsce na spędzenie weekendu, każdy zakątek jak kadr z filmu 🍂😍🍁 A labirynt kukurydziany to spełnienie mojego dziecięcego marzenia 🌽”

Roksolana, 02.10.2023r.

„Farma Rzeszowska jesteście niesamowici! Nasze przedszkolne Święto Jesieni spędziliśmy u was i była to najlepsza decyzją jaką mogliśmy podjąć 🧡 Było u was caaałe przedszkole, dzieci w wieku 3-6 lat a każdy znalazł coś dla siebie 😊 Wszystko na wysokim poziomie. Atrakcje, obsługa, właściciele - WSZYSTKO CUDOWNE. To nasze pierwsze ale na pewno nie ostatnie odwiedziny! Dziękujemy. Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej 🧡”

Karolina, 27.09.2023r.

„Świetne miejsce dla rodzin z dziećmi i nie tylko. Warto zaplanować tam pobyt na kilka godzin, bo dzieciaki tak łatwo nie chcą z farmy wyjść :D jest mnóstwo różnych atrakcji łącznie z animatorami wszystko dobrze zorganizowane od Pana parkingowego po świetne zaplecze gastronomiczne. Na szczególną polecajke zasługuje domowej roboty ciasto marchewkowe oraz zupa krem z dyni. Polecamy gorąco!”

Martyna, 26.09.2023r.

