Idealne buty na nadchodzące lato! Oto najciekawsze propozycje od sklepów Stilex

Wakacje za pasem! Każdy myślami jest już na imprezach plenerowych i grillach, które są nieodzownym elementem lata. O czym trzeba pamiętać, gdy żar leje się z nieba? Przygotowując się do tego okresu trzeba pamiętać o wygodnym obuwiu. Wybierając idealnie pasujące na daną okazję, warto wziąć pod uwagę nie tylko fason czy kolor, ale przede wszystkim ich jakość. To ona decyduje o tym, jak długo będą one przez nas używane. Jakie są główne cechy, które powinny posiadać buty na lato? O tym porozmawialiśmy z przedstawicielami sklepu Stilex.

- Dobre obuwie, to podstawa. Jeśli dobierzemy je odpowiednio, to nasze samopoczucie będzie znacznie lepsze. W naszym asortymencie mamy dużo modeli z lekkimi piankowo-gumowymi podeszwami, które idealnie sprawdzi się podczas długich letnich spacerów. Warto także zwrócić uwagę na samą wkładkę. Naszym zdaniem najlepiej kupować te z modele ze skórzaną wyprofilowaną wkładką. Natomiast w sportowych modelach, warto zwrócić uwagę na to, aby była regulacja przy sprzączkach czy przy rzepach - wyjaśnia sklep Stilex.

Jakie są teraz trendy w butach letnich damskich i męskich?

Jak zwykle na topie są klapki zarówno sportowe, jak i te wizytowe na szpilce czy grubszym obcasie. - Jeśli chodzi o kolory np. sandałów damskich, to zdecydowanie złoto, srebro, czerń, beże i zielenie. W te wakacje będą modne także baleriny ażurowe, haftowane czy espadryle ze słomkową podeszwą. Nie można zapomnieć także o sandałach. Teraz królować będą te ze złotymi i srebrnymi łańcuchami, kolorowymi kwiatami, z taśmami, z napisami perełkami - mówi Stilex.

Jeśli mowa o obuwiu męskim, to sklep Stilex ma w swoim asortymencie szeroką gamę butów klasycznych, w stonowanych kolorach czerni brązu, zieleni khaki, beżów i szarości. Jest także sporo modeli z tkaniny oraz z ekoskóry ze skórzanymi wkładkami.

Letnie obuwie dla dzieci. O tym warto pamiętać!

Obuwie letnie dla dzieci jest bardzo ważne. Ma im zapewniać wygodę oraz swobodę ruchu. Kluczowe jest także to, żeby były przewiewne. O czym jeszcze musi pamiętać każdy rodzic?

- Warto pomyśleć, aby dzieci w przedszkolu miały modele z odkrytą nóżką, tekstylne z otworami lub tekstylne sandałki. Chodzi o to, by noga oddychała. Na wakacyjny wyjazdy najlepiej sprawdzą się buty sportowe, zakryte, natomiast w razie niepogody najlepiej postawić na te typu adidas. Dodatkowo naszym klientom przypominamy, że w mniejszych dziecięcych rozmiarach warto zwrócić uwagę na to, żeby miały usztywniane pięty - wyjaśniają sklepy Stilex.

Jakie kolory dla dziewczynki? - W naszym sklepie pojawiają się modele w kolorach jasnych – białe, pudrowy róż, jasny niebieski, błyszczące, brokatowe, ekoskóra czy tkanina z efektem holograficznym (zmieniającym kolory). To jest teraz zdecydowanie na topie - dodaje Stilex. Jeśli chodzi o obuwie chłopięce, to zdecydowanie dominuje czerwień, chaber, zieleń khaki oraz granat.

Aby odpowiednio wybrać obuwie dla lato dla siebie oraz swoich bliskich wystarczy odiwdzić jeden ze sklepów Stilex, który znajdują się w Palikówce, Łańcucie, Leżajsku oraz Jeżowem. To właśnie tam możesz znaleźć to czego szukasz! A wybór jest naprawdę ogromy! A wszystko to w dobrych cenach!

