Jeśli masz w planach zakup kołdry, pościeli czy prześcieradła, to wpadnij do sklepów Stilex!

Prześcieradła występują we wszystkich kolorach, które potrzebujesz. Do wyboru – klasyczne prześcieradła bawełniane, jak również z elastycznej bawełny typu jersey czy ciepłe prześcieradło frotte. Większość z wygodną gumką do założenia na materac. W ofercie są również wodoodporne ochraniacze na materac jak również wsypy do wypełnienia na kołdrę czy poduszki.

Komplety pościeli to najciekawsza część oferty, ponieważ ilość wzorów jest powalająca. Począwszy od wzorów typowo dla dzieci z bohaterami z ulubionych bajek, przez wzory kwiatowe, geometryczne, kratki, paski, czy wzory w stylu glamour. Pościele są wykonane głównie z bawełny o splocie satynowym, bawełny klasycznej, mikrowłókna, flaneli czy z ponadczasowej kory.

Jeśli marzysz o pięknym kocu czy narzucie, w swoim ulubionym kolorze, to na pewno wybierzesz coś dla siebie. Grube, znakomitej jakości koce marki Elway w klasycznych kolorach czy wzorach. Klasyczne kratki, jednokolorowe, panterki, koce włochacze czy koce w stylu skandynawskim.

W ofercie znajdziemy również ręczniki, ścierki, poduszki ozdobne czy poduszki na fotele i taborety.

Dla osób które mają daleko lub nie po drodze do sklepów stacjonarnych polecamy zakupy przez internet, z bardzo szybką wysyłką. W sklepie internetowym eStilex.pl znajdziemy nieco poszerzoną ofertę sklepów stacjonarnych.

