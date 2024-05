W malutkiej wiosce w powiecie jasielskim doszło do ogromnego skandalu. W jednej z parafii ksiądz wikariusz Dominik R., który pełnił tam posługę od kilku lat, miał zaprosić 13-letniego chłopca, podstępem zachęcić go do rozebrania się do naga, a potem za pomocą telefonu nagrywać nagie dziecko! Szokujące doniesienia potwierdziła rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk. - W dniu 10 maja 2024 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle dokonali zatrzymania wikariusza pełniącego posługę kapłańską w jednej z parafii powiatu jasielskiego. Prokuratura Rejonowa w Jaśle przedstawiła podejrzanemu dwa zarzuty dotyczące utrwalania nagiego wizerunku małoletniego oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniego w postaci zdjęć. Sąd Rejonowy w Jaśle uwzględnił wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jaśle i zastosował w dniu 12 maja br. wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Rejonową w Jaśle pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Z uwagi na dobro śledztwa oraz potrzebę zabezpieczenia interesów małoletnich pokrzywdzonych, na obecnym etapie postępowania, nie będą udzielane dalsze informacje w sprawie - poinformowała prokurator dodając, że księdzu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Poniżej dalsza część artykułu.

Rozmawialiśmy z proboszczem parafii, gdzie wikarym był Dominik R. Proboszcz był poruszony i zapewnił, że chciałby, aby śledczy wyjaśnili sprawę oraz zaznaczył, że on nie jest już zwierzchnikiem księdza wikariusza, a niebawem Dominik R. zostanie usunięty ze strony parafii i przestanie tam widnieć. – Teraz decyzję ws. księdza musi podjąć biskup diecezji, a o jego dalszych losach zdecyduje prokurator. Zapewne na naszą parafie już nie wróci. W niedzielę poinformowałem wiernych o zatrzymaniu księdza. Jeszcze nie wiem jak to przyjęli - tłumaczył proboszcz parafii.

Ksiądz miał w telefonie zdjęcia dzieci

Skontaktowaliśmy się z diecezją rzeszowską, ale nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego stanowiska w tej sprawie. Krośnieńska prokurator informowała o wizerunku „dzieci” w telefonie księdza, nie tylko chłopca. Ksiądz Dominik R. wcześniej był związany z parafiami rzeszowskimi, pracował też pod Rzeszowem.

