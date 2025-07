Lato pełne oszczędności: Kowalski Okna zaprasza na wakacyjne promocje!

10:18 Materiał sponsorowany

Wakacje w pełni, a z nimi mnóstwo słońca i... jeszcze więcej okazji do oszczędzania! W Kowalski Okna trwa właśnie szalony czas Wakacyjnych Promocji, które sprawią, że Wasz dom zyska nowe oblicze bez nadwyrężania portfela. Jeśli myślicie o wymianie okien, drzwi, bramy garażowej czy rolet, to właśnie teraz jest idealny moment, by zrealizować te plany.

i Autor: Kowalski okna/ Materiały prasowe