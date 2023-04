Modne buty na wesele i komunię. To jest w trendach w tym sezonie!

Idealne buty na wesela i komunie

Szukając idealnych butów na imprezy okolicznościowe szukamy wygody, komfortu oraz obuwia, które sprawi, że nasza stylizacja będzie wyglądać olśniewająco. Przed zakupem, warto sprawdzić, jakie trendy obowiązują w najnowszym sezonie! Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą przy wyborze tych idealnych modeli.

Obuwie dla kobiet modne w tym sezonie

Wśród obuwia dla kobiet nadal w trendach są stonowane kolory - królują beże i kolor szampański, pudrowy róż. Kiedy trudno zdecydować się na konkretny kolor, warto pamiętać, że czarny jest wciąż kolorem ponadczasowym.

Gdy wybieramy buty, mając już konkretny strój na daną uroczystość warto postawić na modne kolory dopasowane do ubioru. Są to: fuksja, czerwień, chaber, zieleń. Modne modele to te lakierowane i zamszowe z wąskimi czubkami czółenek tzw. "szpice".

Buty mogą mieć też elementy biżuteryjne, w tym sezonie warto postawić na klamerki, sprzączki, łańcuszki - głównie w kolorze złotym, choć srebrne nadal nie są passe.

Na topie są zarówno cienkie szpilki, jak i obcasy na grubszym klocku słupku. Co jednak najważniejsze, to fakt aby obuwie było dobrze dopasowane kolorystycznie do stroju i sylwetki. Przykładowo obuwie z zapięciem w kostce optycznie skróci nogi niższym osobom, a cienkie szpilki mogą wyglądać karykaturalnie na osobie o tęgiej budowie ciała. Dłuższy szpic w bucie wysmukla nogę, a okrągły nosek nieco ją optycznie skraca. Ważne, by czuć się dobrze w butach i aby były wygodne, bo najważniejsze to pewność siebie na imprezie!

Jakie buty dla mężczyzny?

Jeśli chodzi o męskie obuwie, modne nadal są klasyczne wzory, króluje głównie czerń oraz brąz, camel. Kolor granatowy, który był modny w poprzednich sezonach odchodzi już do lamusa. W trendach są modele lakierowane. Warto zaznaczyć, że buty mogą mieć różne tekstury, łączone materiały. Przy wyborze idealnych butów na konkretną uroczystość można postawić na kolory nawiązujące do stroju, przykładowo do detalu w kraciastej marynarce.

Trendy w obuwiu dziecięcym

Jakie buty wybrać dla dziecka na wesele czy komunię? Jeśli chodzi o obuwie komunijne -warto zwrócić uwagę na modne modele z ozdobami takimi jak: perełki, cyrkonie, koronki. Można postawić zarówno na modele z obcasikiem i płaskie buty. Mocno w trendach są balerinki w kwiaty, w kropki, bardzo błyszczące, króluje kolor złoty i szampański. Jeśli chodzi o chłopięce modele, w tym sezonie głównie stawiamy na wygodę! Czyli modne modele wsuwane oraz na rzepy. Co ważne - warto postawić na skórzaną wkładkę, która dodatkowo sprawi, że obuwie będzie wygodne. Co jeśli dziecko nie ma ochoty na ubieranie eleganckich butów? Nic straconego! W tym sezonie modne jest łączenie butów sportowych np. białych trampek do eleganckich stylizacji.

Zakupy stacjonarne i online

